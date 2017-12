Freizeit Schönsee

10.12.2017

Frau Holle meint es gut mit den Besuchern bei "Advent im Wald" am Eulenberg. Der schneebedeckte, von Hunderten von Kerzen erhellte Grenzwald am Eulenberg in Friedrichshäng stimmt auf die Vorweihnachtszeit ein.

Viel zu entdecken

In der "Traumfabrik"

Mit Grenzlandblaskapelle

Von dieser Atmosphäre ließen sich Landrat-Stellvertreter Jakob Scharf und die Eigentümer des Bergweberanwesens, Marianne und Lothar Drachsler, gerne mitnehmen. Gleich am Zugang zum Gelände war die Grotte neben der sogenannten Laudan-Kapelle ein viel bestauntes Kleinod.Entlang des Weges konnten Jung und Alt viel entdecken. Da waren die Schafe von Georg Romeder, die sich von den vielen neugierigen Blicken nicht aus der Ruhe bringen ließen. Kinder läuteten ein Glöcklein und schickten auf diese Weise ihren Weihnachtswunsch ans Christkind. Je stärker die Dämmerung einsetzte, umso mehr übertrug das Kerzenlicht und die beleuchteten Holzhütten die Atmosphäre in den Grenzwald. Gemütlich lud dazu die Auszeit-Stube zur Kartoffelsuppe und Eintopf ein, gegenüber backten Frauen eifrig Waffeln am offenen Feuer.Die "Traumfabrik" weckte mit selbst kreierten Aromen Interesse, der Duft von Bratäpfeln und Jagatee lag auf dem Weg zum Bergweberhaus in der Luft. Der Elternbeirat vom Kinderhaus Heilige Theresia und der Grundschule hatte eine Tombola mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck aufgebaut. In einer handgezimmerten Bude weiter oben verwiesen die Ministranten auf ihr selbst gemachtes Angebot. Dazwischen lockte das Lagerfeuer bei den Jägern genauso zum Verweilen wie das Feuer am Amboss in der Schmiedehütte.Von Innen konnte sich die Gäste dort mit dem "Hirsch-Busserl" aufwärmen. All das Treiben beäugte vom Wald aus ein stattlicher weißer Hirsch, der an den Heiligen Hubertus erinnerte. Bayerisch-Böhmische Handwerkskunst gab es überall am Eulenberg zu Bestaunen. Taschen aus Filz, Weihnachtskrippen und allerhand Keramik von Anbietern aus der Pilsener Region gab es in der Scheune. Artikel aus Holz, geschnitzt oder gedrechselt, waren an jeder Ecke zu finden. Nicht einfach war es für die Besucher, aus der Vielfalt des Angebotes für den Gabentisch zu wählen. Dem umfangreichen Warenangebot stand die Auswahl auf der Speisenkarte nicht nach. Karpfenschoitn, Pascherwurst mit Kraut und Fleischpflanzerl wurden probiert. Der Nachtisch mit Kuchen und Kaffee sowie die Kreation "Kaffee mit Schwips" ließ keine Wünsche offen.Traditionell wurde der adventliche Markt von der Grenzlandblaskapelle Dietersdorf eröffnet, die Musikanten zogen dann auch durch den Wald. Im Begleitprogramm waren diesmal, neben Musik und Gesang, auch die Wichtel am Gelände unterwegs, die sich sonst nur im Sommer bei "Irrlichter" am Eulenberg blicken lassen. Im Schönseer Land wird das Warten auf Weihnachten bereits am kommenden Samstag wieder verkürzt. Am Vorabend zum 3. Adventsonntag laden ab 17 Uhr die Ortsvereine in Stadlern zum "Winterzauber" rund um die Scheune des Gartenbauvereins ein. (Seite 21)