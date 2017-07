Am 22. Juli in der Schule - Gesang- und Orchesterverein glänzt bei Kurkonzert

11.07.2017

Für die Zuhörer beim Kurkonzert mit dem Männerchor des Gesang- und Orchesterverein unter Leitung von Andreas Wirnshofer gab es am vergangenen Sonntag bereits einen musikalischen Ausblick auf das Chorkonzert am Samstag, 22. Juli, in der Schule.

Die Männer besangen am Hahnenweiher mit Liedern ihre Heimat, bereisten aber gesanglich auch die große weite Welt. Beim Konzert des Gesang- und Orchestervereins in der Aula stehen dann weitere fünf Chöre mit auf der Bühne. Der Männergesangverein "Gemütlichkeit Weihern", Leitung Christian Dorner, ist ebenso wie der Männerchor "1879 Bodenwöhr" mit ihrem Dirigent Bernhard Schmidhuber dabei. Eifrig probt derzeit auch der Kinderchor der Pfarrei mit Ursula Göllner und Waltraud Eichstetter für seinen Auftritt in der Schule.Der Kinderchor der Grundschule wird von Christine Forster auf das Chorkonzert vorbereitet. Unter Leitung von Andreas Wirnshofer stehen aktuell die Singstunden des Kirchenchors der Pfarrei, der seit jeher fest zum Chorkonzert gehört.Eröffnet wird das Programm am Samstag, 22. Juli, 19.30 Uhr, vom Männerchor des veranstaltenden Gesang- und Orchestervereins. Während der Pause stehen Getränke und Imbiss bereit. Wie bei den bisherigen Veranstaltungen üblich, kommt nach dem offiziellen Teil die Gemütlichkeit bei Unterhaltung und Gesang bestimmt nicht zu kurz.