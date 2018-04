Freizeit Schönsee

04.04.2018

23

0 04.04.201823

Schönsee/Teunz. Die Bergwacht im Schönseer Land befindet sich auf Nachwuchssuche. Gefragt sind junge Leute, die bevorzugt in der Natur und in den Bergen unterwegs sind, die gerne klettern und auch die eine oder andere Skitour machen, die Interesse an Notfallmedizin oder Umwelt- und Naturschutz haben, und die eine offene und kameradschaftliche Gemeinschaft pflegen wollen.

Die Ausbildung zum Bergretter dauert in der Regel bis zu drei Jahre. Die Teilnehmer durchlaufen dabei die Basisausbildung der Disziplinen Sommerrettung, Winterrettung, Luftrettung, Notfallmedizin und Umwelt- und Naturschutz. Alle Ausbildungsabschnitte werden durch eine Prüfung abgeschlossen.Wer sich für die Ausbildung bei der Bergwacht Bayern interessiert, braucht möglichst alpine Erfahrung im Klettern und Skitourengehen und die entsprechende Kondition. Diese Ausbildung übernimmt die Bergwacht aber auch in der Bereitschaft. Allerdings sollten Interessenten schon Skifahren können und zumindest schon mal ein Bergseil in der Hand gehabt haben.Jeder Interessent tritt als Anwärter in die Bereitschaft ein. Nach erfolgreich abgeschlossener Anwärterzeit erfolgt die Aufnahme als aktives Mitglied der Bergwacht Bayern. Für die Vermittlung der theoretischen Lerninhalte nutzt die Bergwacht die sogenannte "Wissensbox", ein erfolgreiches E-Learning System. Dort können sich Interessenten alles an Theorie aneignen, was für Bergretter wichtig ist.Am Samstag, 14. April, beginnt die Bergwacht um 13.30 Uhr am Wildstein bei Teunz die diesjährige Sommerausbildung. Themen sind: Knotenkunde, An- und Abseilen und Standplatzbau. Treffpunkt für neue Interessenten ist um 13.30 Uhr am Wanderparkplatz am Wildstein.Wer sich die Bereitschaft erst einmal ansehen möchte und nur hinein schnuppern will, kannst sich vorab melden. Als Ansprechpartner stehen Ausbildungsleiter Peter Horn (Telefon 0151/23759094) oder Bereitschaftsleiter Dieter Güll (Telefon 0171/5000443) zur Verfügung.