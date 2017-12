Aquarell und Acryl ohne Rezept

Freizeit Schönsee

04.12.2017

Zeichnen gehört für Willi Irlbacher schon in der Schulzeit zu den liebsten Fächern. Während seines Berufslebens, am Bankschalter und Schreibtisch, greift er ab und zu nach Feierabend oder im Urlaub zu Farbe und Pinsel.

In dieser Zeit mehr Hobby, wurde Malen je näher der Eintritt in den Ruhestand kam, immer mehr zur Leidenschaft. In Verbindung zum Malkreis Eslarn tauchte er bei Aquarellmalkursen der Volkshochschule in dieses Metier ein.Anregungen für seine Motive findet der Hobbykünstler überall. Ein Blick in seinen Garten genügt da schon als Vorlage für ein Blumenbild sagt Willi Irlbacher, dem auch der stolze Hahn seiner Nachbarn oder ein Entenpaar am Hahnenweiher als Modell dienten. Ob in der Natur, in der Architektur - vom Schönseer Land bis zu den griechischen Inseln - mit Aquarellmalerei oder in Acryl hält der gebürtige Dietersdorfer alles fest.Da hilft ihm auch mal ein Blick in die weite Welt des Internets; aber auch die ein oder andere Idee seiner Frau Rita landete schon bunt auf Leinwand oder Papier. Als Technik bei seiner Leidenschaft bevorzuge er die Aquarellmalerei, wenn man auch bei Acryl, so der Hobbykünstler, die Arbeit ausbessern könne. Aber, egal welcher Stil praktiziert wird, Spaß und Zeit braucht er für das Gelingen jedes Werkes. Und viele solche stehen in seinem Haus in der Münchener Straße.Da wollte es der Zufall, dass er mit Dr. Friedrich Feldmeier, die beide nur ein Gartenzaun trennt, über sein Hobby ins Gespräch kam. Der Vorschlag des Arztes und seiner Frau Carmen, Bilder in ihrer Praxis auszustellen, fiel von Willi Irlbacher sofort auf Gegenliebe. Seit vergangenem Monat bringen nun 22 bunte Werke dort Leben in die Räume und auch Patienten bestaunen nicht nur den stolzen Hahn oder das Entenpaar.Es soll nicht nur bei dieser Bilderausstellung in der Praxis bleiben, so Feldmeier. Gerne können sich bei ihm Hobbykünstler melden, die Lust haben, ihre Werke dort der Öffentlichkeit vorzustellen.