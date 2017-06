Freizeit Schönsee

12.06.2017

28

0 12.06.201728

(mmj) Die "2. Schönseer Klöppeltage" bieten in dieser Woche nicht nur Kennern dieses filigranen Handwerks Einblick in die Technik mit Klöppel und Garn. Alle Besucher werden bei den Ausstellungen von der Vielfalt der Arbeiten überrascht sein. Sie werden dabei feststellen, dass Klöppeln zudem Ideen für verschiedenste Kunstwerke liefert.

Im Centrum Bavaria Bohemia, im Erdgeschoss des Rathauses, in der Aula der Schule und in der Wallfahrtskirche in Stadlern kann sich das Publikum davon überzeugen. Geöffnet sind die Ausstellungen bis einschließlich Freitag täglich von 13 Uhr bis 17 Uhr, und Samstag, 17. Juni, 9 Uhr bis 17 Uhr. Zusätzlich können Ausstellungen im Kaufhaus Köck, Schönsee, bei Marianne Vogl, Schwarzach, und am Südufer des Hahnenweiher besichtigt werden.Einen kleinen Ausschnitt der Klöppelarbeiten zum Thema "Tischlein deck dich" in der Schulaula zeigen diese Torten, deren Verzierungen bestimmt Zeit und Geduld verlangten.