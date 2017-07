Freizeit Schönsee

Vom Pfeifengras bis zur Beißschrecke und von der Arnika bis zur Quelljungfer: Ein vielseitiger Lebensraum erwartete die Teilnehmer einer Exkursion ins Lindauer Quellmoor. Auf der Tagesordnung stand die Begegnung mit Mohrenfalter, Goldammer, Mädesüß und Waldhyazinthe.

Viele Grashüpfer

Eiablage für Libellen

-Lindau. Fast 20 Naturfreunde waren der Einladung der Kreisgruppe Schwandorf des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) zur "Bayern-Tour Natur" ins Lindauer Quellmoor gefolgt. Der Ehrenvorsitzende der Kreisgruppe, Professor Werner Schuler aus Niedermurach, stellte das mehr als drei Hektar große Grundstück vor, das der LBV 1985 erworben hat. In einem Überblick zeigte er, wie viele verschiedene Lebensräume hier zu finden sind: Wiesenflächen, Büsche, Einzelbäume, kleine Wäldchen, Wassergräben, Hochstaudenfluren und kleine Teiche.Diese Biotope bieten sehr vielen Tieren und Pflanzen eine Heimstatt. Auf einer ersten Blumenwiesenfläche fanden sich Glockenblumen, Labkraut, Johanniskraut, Witwenblume, Kreuzblümchen sowie Zitter- und Pfeifengras, und auch erste Exemplare der Weißen Waldhyazinthe, einer Orchideenart. Zahlreiche Grashüpfer und Heuschrecken, wie Roesels Beißschrecke und Zwitscherschrecke, machten sich bemerkbar. Wegen des leicht bedeckten Himmels waren weniger Schmetterlinge als sonst unterwegs; immerhin waren Scheckenfalter, Schachbrett, Mohrenfalter und Blutströpfchen zu erspähen. Die Vogelfreunde beobachteten Goldammer, Gartengrasmücke, Neuntöter und überfliegende Wespenbussarde.An feuchteren Stellen wuchsen Seegras, das früher als Matratzenfüllung hergenommen wurde, Waldsimse und Mädesüß. Auf einer zweiten Wiesenfläche kamen Färberginster, Arnika und Sonnenröschen hinzu. Nach der Passage eines von LBV-Mitgliedern frei gemähten Wiesengrabens, auf der die Zweigestreifte Quelljungfer, eine seltene Libelle, ihren Eier ablegt, und des ebenfalls von LBV-Mitstreitern angelegten Amphibien- und Libellenweihers, erreichte die Gruppe die Kreuzblümchen-Borstgras-Wiese, das Highlight der Exkursion. Neben den namensgebenden Pflanzen waren hier Arnika und drei Arten von Orchideen zu bewundern: Weitere Exemplare der Waldhyazinthe, das Fuchssche Knabenkraut und die Mückenhändelwurz. Der Besuch einer Orchideenwiese und die Einkehr am Hahnenweiher in Schönsee rundeten die Tour ab.