Freizeit Schönsee

31.08.2017

5

0 31.08.2017

Mit dem Klöppeln tat sich der Tiefenbacher Bürgermeister schwer. Seinem tschechischen Kollegen in Sedlice ging es nicht besser. Von der Schatzsuche im grenzübergreifenden Ferienprogramm wurden die beiden deswegen aber nicht ausgeschlossen.

Kindgerechtes Programm

Weitere Treffen

Schönsee/Tiefenbach/Sedlice. Zum Schluss haben alle Teilnehmer am deutsch-tschechischen Klöppel-Ferientag im südböhmischen Sedlice den Schatz gefunden. Nicht nur den, den sie - verpackt in blauen Plastiktüten - fest in Händen hielten. Vielmehr sprach Tiefenbachs Gemeindeoberhaupt Ludwig Prögler vom Schatz der Freundschaft, hat doch der abwechslungsreiche Sonntag dazu beigetragen, dass sich Kinder und Erwachsene beider Länder wieder ein Stück näher gekommen sind.Und das nicht nur am Klöppelsack. Denn am Vormittag galt es für die Mädchen-Gruppe - Buben waren nicht dabei - erst einmal, ihr bisher schon erworbenes Können mit hölzernem Klöppel und feinem Garn unter Beweis zu stellen. Das war gar nicht schwer. Jiri Rod, Bürgermeister von Sedlice, hatte nämlich zusammen mit den örtlichen Klöpplerinnen Martina Vrbova und deren Mutter Emilie sowie Dolmetscherin Miroslava Vackova ein absolut kindgerechtes Programm mit großem Spaßfaktor vorbereitet. Das kam sogar bei den erwachsenen Begleiterinnen vom Klöppelkreis Schönsee-Stadlern-Tiefenbach gut an, denn das Zeichnen von einfachen Klöppelbriefen war auch für sie neu. Sie hatten zusammen mit ihren jungen Schützlingen nicht zum ersten Mal die rund zweistündige Fahrt ins Nachbarland angetreten.Große Augen machten die Damen außerdem, als mit einer zuvor geklöppelten Kette, einem Stab, Garn und gefärbten Kokosfasern wahre Kunstwerke entstanden. Die Mädchen waren sichtlich stolz auf das Geschaffene und hatten zudem ein nicht alltägliches Mitbringsel für Zuhause.Nachdem sich dann alle mit Schnitzel und Pommes gestärkt hatten, ging's zum Sportplatz zur Schatzsuche. Auch sie war bestens organisiert. An sieben Stationen warteten die unterschiedlichsten Aufgaben auf die in zwei Gruppen aufgeteilten Teilnehmerinnen, die mit eigens gestalteten T-Shirts ausgestattet wurden. Unter anderem musste mit überdimensionalen Holz-Klöppeln ein einfaches Muster erarbeitet werden, ein Puzzle galt es zusammenzusetzen oder mit Hilfe von Essstäbchen kleine Steine von einem Behälter in einen anderen zu bugsieren. Am Ende hatten alle die Aufgaben geschafft. Auch die beiden Bürgermeister. Lediglich mit dem Klöppeln hatten diese ihre liebe Not. Die "Schiedsrichterin" drückte aber beide Augen zu und händigte nach einem laut geseufzten "Jessas Maria" das Kärtchen aus, das den Weg zum Schatz wies.Verteilt wurde der Schatz im Rathaus, und da gab es durchwegs strahlende Gesichter. Bürgermeister Rod dankte den Gästen fürs Kommen und drückte die Hoffnung aus, die durch Euregio geförderte gemeinsame Ferienaktion möge allen Spaß gemacht haben. Ein lautetes Ja und dazu ein tschechisches "Ano" machten deutlich, dass an diesem Tag keine Wünsche offen geblieben sind.Bürgermeister Prögler dankte den tschechischen Freunden für ihre enormen Mühen. Die Kinder aus beiden Ländern hätten sich durch die Aktion näher kennengelernt, und nebenbei werde das Kunsthandwerk Klöppeln von der Jugend gepflegt. Spätestens zur Biennale im kommenden Jahr werden die Oberpfälzer Klöpplerinnen wieder nach Sedlice reisen. Zuvor geht es bei zwei weiteren Treffen in Tiefenbach um das Zeichnen von Klöppelbriefen. "Die alte Tradition des Klöppelns ist somit weiterhin der festigende Kitt für die noch relativ junge Freundschaft zwischen Tiefenbach und Sedlice", davon ist Bürgermeister Prögler überzeugt.