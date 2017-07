Freizeit Schönsee

16.07.2017

16.07.2017

Nicht am anderen Ende der Welt, aber immerhin am anderen Ende der Oberpfalz war der WSV diesmal mit einer 15-köpfigen Radlergruppe unterwegs. An der Familienradtour im Tal der Schwarzen Laber zwischen Sinzing und Beratzhausen nahmen auch einige Kinder teil, welche die insgesamt 60 Kilometer lange Strecke ohne Probleme bewältigten.

Schmetterlingsparadies

Zum Eixendorfer See

Natur- und Landschaftsführer Siegi Filipp hatte diese Tour ausgesucht und begleitet, weil sie landschaftlich besonders abwechslungsreich und reizvoll ist. Zahlreiche schattige Waldpassagen lassen zudem auch in der derzeitigen heißen Jahreszeit so eine Radltour nicht zur Tortur werden. Auf der einen Seite ragen beinahe senkrechte Felswände aus Kalkgestein schroff und bizarr empor, auf der anderen schlängelt sich die gemütlich danhinfließende Schwarze Laber wunderbar idyllisch in tausend Windungen durch die bezaubernde Juralandschaft.Gesäumt wird der Fluß von zahlreichen ehemaligen Mühlen, die freilich längst nicht mehr ihren ursprünglichen Zweck erfüllen, egal ob Pulver-, Hammer-, Papier-, Farb- oder Glasschleifmühlen. Zur Freude der Radler werden einige davon heutzutage als Gasthaus weitergeführt, wie z.B. die Hammermühle in Beilnstein, die Hartlmühle in Laaber oder die Friesenmühle bei Beratzhausen, wo die WSV'ler ihre verdiente Mittagspause eingelegt hatten.Von Mai bis Oktober erweisen sich die Magerrasenhänge des Labertals als einziges Blumenmeer. Während momentan Natternkopf, Graslilie, Königskerzen, Disteln und wilder Majoran ein wahres Schmetterlingsparadies erschaffen, erfreuen sich Wanderer und Radler schon im März an der Küchenschellenblüte und an tausenden von blauen Leberblümchen. Später im Jahr dann an zahlreichen Orchideen und sogar Enzianen, sowie im Herbst an Silberdisteln und Herbstzeitlosen.Und wer sich eher für die Historie der Region interessiert, für den wird mit den Burgruinen in Beratzhausen und Laaber, vor allem aber mit der einzigartigen Höhlenburg Loch bei Eichhofen auch etwas geboten. Und dabei haben die Schönseer diesmal lediglich ein Drittel des Radweges absolviert. Nach Beratzhausen wird das Tal weiter, die Felsen werden weniger, aber die Schönheit der Oberpfälzer Juralandschaft bleibt, weshalb der WSV sicher irgendwann wieder-kommen wird.Die teilnehmenden WSV Vorstände Rainer Hauer und Sepp Zwick freuten sich jedenfalls über einen rundum gelungenen Radlausflug und luden schon mal für den 15. Oktober zu einer Herbstwanderung an Eixendorfer See und Schwarzwihrberg bei Rötz ein. Bilder und Infos zur Veranstaltung sind wieder auf den facebook-Seiten des WSV und von Siegi Filipp bzw. auf der Homepage des WSV einzusehen.