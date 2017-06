Melodien machen auf Musikfest neugierig

Freizeit Schönsee

21.06.2017

(mmj) "40 Jahre Blasmusik aus Tradition": Am Samstag, 12., und Sonntag, 13. August, regiert in Stadlern die Blasmusik. Einen Vorgeschmack auf dieses zweite Wochenende im August gab es von den Stadlernern am Sonntag beim Kurkonzert am Hahnenweiher mit traditionell Bayerisch-Böhmischen Melodien. Unter Leitung von Franz Riedl und moderiert von Franz Liebl, boten die Musikanten eine Stunde musikalische Unterhaltung, die die Besucher, darunter Bürgermeisterin Birgit Höcherl, immer wieder mit Applaus quittierten. Natürlich gab es von Franz Liebl eine Einladung zum bevorstehenden Musikfest. Am Samstag, 12. August, um 18.30 Uhr, eröffnet die Blaskapelle mit der Patenkapelle, der "Kolpingkapelle Lorch am Rhein" das Programm mit einem Standkonzert, das mit einem "Böhmisch-Bayerischen Abend" fortgesetzt wird. Am Sonntag, 13. August, um 8.30 Uhr, Aufstellung zum Kirchenzug, 9 Uhr Festgottesdienst, anschließend Frühschoppen mit den Musikkollegen aus Lorch. Einen musikalischen Leckerbissen gibt es ab 14 Uhr mit einem Musikantentreffen von Blaskapellen aus der gesamten Umgebung. Freunde der Blasmusik sollten sich schon jetzt diese beiden Tage im Kalender anmerken. Bild: mmj