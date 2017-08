Mit dem Drahtesel auf dem Bocklradweg

Freizeit Schönsee

25.08.2017

"Steigts aufs Radl": Mit dem Fahrrad waren alt und jung bei einer Tour unterwegs, die die Kolpingfamilie als Beitrag zum Ferienprogramm der Stadt organisierte. Zunächst aber setzten sich die meisten Teilnehmer bis nach Eslarn ins Auto.

Schlauchboot, Kinderdorf

Keine Kinderolympiade

Maria Spichtinger transportierte die Drahtesel bis zum Ausgangspunkt beim früheren Bahnhof in der Nachbargemeinde. Einige Radler bevorzugten gleich von Schönsee aus in die Pedale zu treten. Gemeinsam ging es dann auf der ehemaligen Bahntrasse nach Waidhaus, dort freuten sich alle auf eine unterhaltsame Einkehr.Auffallend, so war zu hören, schmeckte denen, deren Bike keinen E-Motor hatte, die Brotzeit besonders. Entgegen dem Plan, von Waidhaus mit Kraftfahrzeugen zurückzufahren, entschieden sich alle dazu bis nach Eslarn sich nochmals aufs Radl zu setzen. Bereits morgen, Sonntag, geht es im Ferienprogramm weiter, wenn die Feuerwehr zum Familiennachmittag ab 14 Uhr zum Moorbadgelände einlädt. Am Montag, 28. August, gibt es von Mitgliedern des Pfarrgemeinderates und der Volkstanzgruppe mit der Herstellung von Seifen aus Kräutern und Blüten einen Einblick in die Welt der Kräuter. Mit Soldaten der Patenkompanie und dem Kriegerverein geht es am Mittwoch, 30. August, 14 Uhr, mit dem Schlauchboot über den Hahnenweiher. Interessant wird bestimmt die Fahrt ins SOS-Kinderdorf, die die Gruppe "Impuls" am Donnerstag, 31. August, organisiert.Der Gedanke zum Besuch dieser Einrichtung entstand beim gespielten Adventkalender im vergangenen Jahr, als die Kinder den Erlös aus diesen Aufführungen für das Kinderdorf spendeten. Zum Open-Air-Kino lädt der Jugend- und Musikclub am Samstag, 2. September, 15 Uhr ein.Die für Sonntag, 3. September, geplante Kinderolympiade in Gaisthal, musste von der Landjugend aus organisatorischen Gründen abgesagt werden.