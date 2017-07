Mit Radtour und Ritterspielen

Freizeit Schönsee

18.07.2017

8

0 18.07.2017

Die Ferien können kommen! 15 Termine im Ferienprogramm der Stadt bieten den Kindern und Jugendlichen reichlich Abwechslung in der schulfreien Zeit.

Anmeldungen

In seine Scheune beim Festplatz lädt der Gartenbauverein am Mittwoch, 16. August, 15 Uhr, zum Basteln eines Glas-Windlichts. Mitzubringen ist lediglich ein Gurkenglas und Appetit, denn zur Stärkung nach getaner Arbeit gibt es eine Brotzeit. Der Wintersportverein und die Bergwacht erwarten am Freitag, 18. August, 15 Uhr, die Teilnehmer zu einer Schnitzeljagd und einem Fahrradparcours bei der WSV-Service-Station in Schwand."Steigts aufs Radl" heißt es am Sonntag, 20. August, wenn mit der Kolpingfamilie eine Radtour auf dem Bocklweg von Eslarn nach Waidhaus im Programm steht. In bewährter Form werden um 13.30 Uhr beim Rathaus die Drahtesel auf Fahrzeuge verladen und zum Ausgangspunkt transportiert. "Hallo und Ahoj" ist das Motto beim Spiel- und Erlebnisnachmittag, Dienstag, 22. August, 14 Uhr, der von den Mitarbeitern des CeBB dort organisiert wird. Dabei wird den Kindern spielerisch auch die tschechische Sprache näher gebracht.Die Rotkreuzgemeinschaft zeigt am Freitag, 25. August, 15 Uhr, am Festplatz mit einer Rettungshundestaffel nachgestellte Einsätze mit den Vierbeinern. Auf das Gelände des Moorbads lädt die Feuerwehr zum Familiennachmittag am Sonntag, 27. August. Ab 14 Uhr wird es nicht nur im Wasser für alle recht unterhaltsam. Einen Einblick in die "Welt der Kräuter" gibt es am Montag, 28. August, wenn der Pfarrgemeinderat und die Volkstanzgruppe um 15 Uhr ins Caritashaus einlädt.Dabei werden auch Seifen aus Kräutern und Blüten hergestellt. Mit dem Schlauchboot wird am Mittwoch, 30. August, über den Hahnenweiher gepaddelt. Die Patenkompanie und der Kriegerverein starten ihr Programm zum Thema "Leben im Felde" um 14 Uhr, zum Abschluss ist gemeinsames Grillen angesagt.Der Frauentreff "Impuls" lädt am Donnerstag, 31. August, zum Besuch des SOS-Kinderdorf in Immenreuth, Abfahrt 13 Uhr beim Rathaus. Ein Open-Air-Kino bietet der JMC am Samstag, 2. September, ab 15 Uhr. Die KLJB Gaisthal organisiert am Sonntag, 3. September, ab 14 Uhr, bei der Radservice-Station in Gaisthal eine Kinderolympiade. Bei einer Familienwanderung mit dem OWV geht es am Dienstag, 5. September, 14 Uhr, ab dem Parkplatz der Firma Weinfurtner zum Wotanstein.Arbeitshandschuhe haben die Teilnehmer am Donnerstag, 7. September, 14 Uhr, mitzubringen, wenn die Jägerschaft mit Förster Michael Forster zum Bau eines Jägerhochsitzes, Treffpunkt Lehrbienenheim, einlädt. Ein Kartoffelfeuer wird am Freitag, 8. September, 19 Uhr, beim Grenzwirtshaus Gerstmeier, Friedrichshäng, vom Pascherverein angezündet und zum Finale des Ferienprogramms gibt es am Sonntag, 10. September, ab 13 Uhr, einen interessanten Nachmittag unter dem Motto "Ritter in Rackenthal" auf der "Little-Hill-Ranch".Die Anmeldung zur Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt über die Tourist-Information im Centrum Bavaria Bohemia, Telefon 09674/317.