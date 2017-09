Freizeit Schönsee

14.09.2017

21

0 14.09.201721

Es war ein kurzweiliger Nachmittag für alle Altersgruppen: Bei der Zeitreise ins Mittelalter auf der "Little-Hill-Ranch" in Rackenthal galoppierten Ritter mit ihren Pferden, ebenso versetzten Kostüme und Lagerleben die Besucher in eine längst vergangene Epoche.

-Gaisthal. Einen Laufzettel mit der Übersicht über die Stationen des Parcours gab es für die Kinder bereits am Eingang zur Spielwiese. Beim Bogenschießen oder beim Werfen auf Blechbüchsen konnten die Buben und Mädchen ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Geschick war beim Melken mit Gummizitzen oder beim Hürdenlauf in der Ritterrüstung gefordert. Beim gegenseitigen Schlagen mit Strohsäcken gab es zwar keine Blessuren, der Überlegene erhielt aber einen Punktgewinn auf dem Papier vermerkt.Gespannt erwarteten alle die Darbietung der "Ritter von Rackenthal" in Rüstung und hoch zu Pferd, die im Galopp mit Speer und Lanze ihre Vorführungen demonstrierten. Schaukämpfe mit dem Schwert machten die Besucher genauso neugierig, wie die im Lager vorbereitete Mahlzeit mit Kraut und Fleisch. Bianca und Martin Biegerl hatten mit ihrem Team am Sonntagnachmittag nicht nur für genügend Abwechslung im Programm, sondern auch für reichlich Verpflegung gesorgt.