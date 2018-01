Freizeit Schönsee

18.01.2018

Zwei Monate ohne Unterbrechung waren dem Wintersportverein (WSV) im vergangenen Jahr auf den Loipen vergönnt. Bislang ist die weiße Unterlage ziemlich im Rückstand. An der "Erfolgsspur" gibt es für die Vereinsführung aber keinen Zweifel.

Bestens präpariert

Trio bestätigt

Von guten und erfolgreichen zwei Jahren sprach Versammlungsleiter Reiner Hauer im Namen seiner Vorstandsteamkollegen Sepp Zwick und Helmut Kiesl. Das Dreierteam hat 2016 die Verantwortung für den Wintersportverein vom langjährigen Vorsitzenden Hans Eibauer übernommen. Der WSV-Schönsee sei auf der Erfolgsspur geblieben, weil es gelang, das WSV-Profil neben Langlaufen, Alpin-Angeboten, Laufen, Mountainbiken und Wandertouren mit wöchentlichen Aktionen wie "Run & Fun for Kids" und "Ich beweg' mich" für Kinder, Familien und junge Leute attraktiver zu machen. Reiner Hauer fand es super, dass sich die "Jungen Wilden" mit Bastian Riedl voran bei Fitnessprogrammen, aber auch bei Laufveranstaltungen, beim Seefest und der Winterparty aktiv einbrachten.Hauer ließ das Vereinsjahr Revue passieren. Die Langlaufsaison begann erst Anfang Januar, ging dann aber ohne Unterbrechung bis Ende Februar. Dank Webcam, täglichem Schneebericht und den von Toni, Hubert und Michael Flöttl hervorragend präparierten klassischen Bahnen und Skating-Strecken zeigte sich die Anziehungskraft des Nordic-Sport-Centrums weit über die Region hinaus, so der Tenor. Besonders frequentiert waren die Flutlichttage und die Wochenenden: Das WSV-Service-Team der Damen um Ehrenmitglied Betty Flöttl hatte an den Wochenenden heiße Getränke und süße Sachen bereitgestellt, um den Skitag genussvoller machen.Am schönsten Wintertag des Jahres lockte der WSV bei seinem Wintersporttag am 31. Januar mit Schnellkursen für klassische Technik und Skaten, mit Wachstipps, mit Schneeschuhwandern und Bewirtung einige hunderte Langlaufbegeisterte und Einheimische auf das Schneeplateau rund um Schwand. An dieser Stelle richtete Reiner Hauer einen herzlichen Dank an Bürgermeisterin Birgit Höcherl und den Stadtrat für die Leistungen der Stadt beim Aufbau und beim Betrieb des Nordic-Sport-Centrums, das von Langlaufkennern immer wieder als schönstes und am besten präpariertes Langlaufzentrum eingestuft wird.In der aktuellen Wintersaison 2017/2018 gab es zwar schon Anfang Dezember starken Zuspruch auf den Loipen, doch das Tauwetter um den Jahreswechsel zerstörte vorerst die Hoffnungen auf eine gute Wintersaison. Immerhin ging nach Weihnachten ein Alpinskikurs bei gutem Schnee über die Bühne. "Aber bis zum Wochenende kommt der Winter zurück" so die Prognose von Reiner Hauer für die Langlauffreunde. 30 Termine und Veranstaltungen nannte Hauer in seinem Jahresrückblick, darunter drei Naturwanderungen mit Siegi Filipp, der 23. Johannislauf mit hoher Teilnehmerzahl, die Kanutour der "Jungen Wilden" am Regen, die traditionelle Stubai-Fahrt, Seefest und die Winterparty ganz am Schluss des Jahres. Hinter all den Aktivitäten stünden ganz viele ehrenamtlich Engagierte, denen Hauer ein herzliches Dankeschön im Namen des Vereins aussprach.Nach dem Kassenbericht von Georg Romeder und dem Bericht der Kassenprüfer standen Neuwahlen an. Reiner Hauer, Helmut Kiesl und Sepp Zwick erhielten als Trio im Vorsitz das einstimmige Vertrauen für die nächsten beiden Jahre. Einen Wechsel gab es beim Schriftführer von Hans Eibauer auf Bastian Riedl, und drei junge Damen bereichern neu das Vorstandsgremium.Bürgermeisterin Birgit Höcherl würdigte die Leistungen von Hans Eibauer, der zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde (wir berichteten). Sie erinnerte an die vielen Veranstaltungen des WSV in Kooperation mit der Stadt, an die intensive Jugendarbeit und die Verdienste um das Nordic-Sport-Centrum. Grünes Licht gab es für eine moderate Anhebung der Vereinsbeiträge.