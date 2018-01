Kultur Schönsee

02.01.2018

Schönsee/Eslarn. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Musikschule lud die Vorstandschaft Ihre treuen Mitglieder zu einer kleinen Feierstunde und dem anschließendem traditionellen Weihnachtskonzert ein. Vorsitzende Petra Brenner bedankte sich für die jahrelange Treue und Unterstützung.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Robert Brenner, Albin Kaiser, August und Brigitte Kleber, Egbert Kohl, Elisabeth Rauch, Ulrike Schwab, Rudolf Teplitzky und Barbara Voit. Für 20 Jahre im Verein konnten Irmgard Forster und Angelika Renger geehrt werden. Rita Müller wurde für 10-jährige Mitgliedschaft geehrt. Für fünf Jahre wurden Johannes Brem, Wolfgang Eckert, Verena Forster, Regine Götz, Melanie Müller und Sieglinde Schmid geehrt. Die Ehrung wurde von den jüngsten Schülern der Musikschule auf Keyboard, Schlagzeug und Akkordeon mit bekannten Weihnachtsliedern musikalisch umrahmt. Zudem wurden zwei Lehrkräfte für Ihr langjähriges Engagement gewürdigt. Frau Felgenträger ist bereits 25 Jahre an der Musikschule tätig und übt seit Oktober 2017 auch die Stellvertreterposition des Schulleiters aus. Jürgen Rohr ist bereits seit 1993 an der Musikschule und seit September 2017 der Musikalische Leiter der Einrichtung.Die Vorsitzende dankte auch Bürgermeister Reiner Gäbl für die großzügige Unterstützung durch die Gemeinde Eslarn in den letzten 25 Jahren. Abschließend erinnerte Petra Brenner an den im Juni verstorbenen Schulleiter Gerd Schwab und würdigte ihn für 25 Jahre, als Gründer und Motor der Anton-Bruckner-Musikschule.