Kultur Schönsee

20.06.2017

(mmj) Bald geistern wieder Wichtel, Elfen und Schrate über das Gelände auf der Freilichtbühne am Eulenberg. Erstmals stand "Irrlichter" im Juli 2015 auf dem Spielplan des Paschervereins. Mit Begeisterung wurde dieses Stück von den Besuchern in den vergangenen beiden Jahren aufgenommen. Am 7., 8., und 14. Juli stehen in diesem Jahr die Aufführungen im Kalender.

Am kommenden Samstag, 24. Juni, beginnen zu "Irrlichter" die Proben am Eulenberg, dazu sind folgende Zeiten für die einzelnen Szenen angesetzt: 13 Uhr Blumenkinder, 13.30 Uhr Szene 2 mit Buzl, Seppi, Agnes; 14.15 Uhr Szene 6 mit Buzl, Seppi, Trud; 15 Uhr Szene 5 mit Buzl, Seppi, Agnes, Rosi, Franz, Henesy; 16 Uhr Auftakt-Szene mit Buzl, Agnes, Franz (jung); 16.30 Uhr Szene 1 mit Buzl, Seppi, Agnes, Franz, Rosi, Soldaten, Grenzer, Henesy, Heimatforscher; 17.30 Uhr Szenen 4/8 mit Schrate, Elemente, Wichtel, Elfen; 18.30 Uhr gesamter Durchlauf.