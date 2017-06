Kultur Schönsee

08.06.2017

Das Thema "Klöppeln" lässt das Schönseer Land bis hinein in den Böhmerwald nicht mehr los. Auch bei jungen Menschen wird diese Handarbeit immer attraktiver. Eine Ausstellung zeigt nun, wo und wie diese filigranen Kunstwerke ganz besonders gut punkten können.

Mit Liebe zum Detail

Ideale Verbindung

(frd) Eine enorme Vielfalt erwartet Interessierte bei den "2. Schönseer Klöppeltagen" vom 12. bis 17. Juni. Den Auftakt liefert nun im Vorfeld die Ausstellung "Klöppelspitze Sakral". Zur Eröffnung empfing Josef Köck in Schönseer "Klöppel-Shop" eine Reihe von Ehrengästen, unter ihnen Bürgermeisterin Birgit Höcherl und ihre Kollegen aus den Nachbargemeinden: Manfred Dirscherl (Weiding), Gerhard Reiter (Stadlern), Ludwig Prögler (Tiefenbach) sowie Mitglieder des Klöppelkreises Schönsee, Stadlern und Tiefenbach, die sich bereits seit vielen Jahren der Kunst mit den Fäden verschrieben haben.Frieda Roith hat für diese Ausstellung "Klöppelspitzen Sakral" zahlreiche kunstvolle Exponate zur Verfügung gestellt und die Präsentation mit viel Liebe zum Detail mit einigen Helferinnen eingerichtet. Wie Josef Köck ausführte, lässt das Klöppeln die Region nicht mehr los, und die Klöppelkultur werde auch für die jungen Menschen immer attraktiver. Diese Ausstellung sei eine von vielen und Teil der Schönseer Klöppeltage, die vom 12. bis 17. Juni die alte Handarbeit wieder besonders in den Blickpunkt stellen. Dabei wolle man auch zeigen, dass das Klöppeln über Ländergrenzen hinweg verbindet.Es sei keine Seltenheit, so Köck, dass Interessierte am Klöppeln oft mehrere Hundert Kilometer Anfahrt in Kauf nehmen, um solche Ausstellungen oder den Klöppel-Shop zu besuchen. Klöppelexponate werden von ihm in über 40 Länder verschickt, darunter auch Länder wie die USA, Estland, Südkorea, Südafrika, Senegal, Namibia oder Saudi-Arabien - und natürlich sämtliche EU-Länder.Das alleine zeige, dass das Klöppeln über Ländergrenzen hinweg verbinde. Bürgermeisterin Birgit Höcherl zeigte sich erfreut über den nahen Beginn der Klöppelwochen und die Attraktivität dieser Ausstellung in einem Bereich, in dem die Klöppelkunst bisher nicht so oft zu sehen war.Dabei würden die Exponate von Frieda Roith zeigen, dass gerade der sakrale Bereich gut mit der Klöppelspitze harmoniere: Gotteshäuser, Kapellen, Altären oder Hergottswinkel in der eigenen Wohnung könnten mit Geklöppeltem ausgestattet werden.Frieda Roith dankte für die Möglichkeit, im Shop ihre Exponate zu zeigen. Sie würdigte den Klöppelkreis Schönsee, Stadlern und Tiefenbach, von dem diese Handarbeit in der Region getragen werde und der immer auch hinter ihr stehe. Die Ausstellung "Klöppelspitze Sakral" kann noch bis Ende Juli im Klöppelshop Köck in Schönsee besucht werden.