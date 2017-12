Kultur Schönsee

03.12.2017

Das Centrums Bavaria Bohemia (CeBB) hat seinen Ruf mehr als gefestigt: Hier laufen die Fäden zusammen für Kultur diesseits und jenseits der Grenze.

Großes Engagement

Auch Schulen profitieren

Markante Zeitpunkte Die zukünftige CeBB-Leiterin Veronika Hofinger ist seit Wochen dabei, zusammen mit dem Team die Projekte 2018 vorzubereiten. Sie gab nun eine Vorschau - insbesondere auf das Projekt "Barockregion Bayern Böhmen", das bis Herbst 2020 läuft. 2018 wird das CeBB neben traditionellen Terminen, den Kulturtouren, den monatlichen Stammtischen, den Tschechisch-Crashkursen und der Preisverleihung für "Brückenbauer" einen zeitgeschichtlichen Akzent setzen. Die 100 Jahre von 1918 bis 2018 sind gerade in den 80er Jahren reich an markanten historischen Ereignissen mit deutscher, tschechischer und bayerischer Dimension. Das CeBB will das in Ausstellungen, Vorträfen und Diskussionen aufgreifen. Hofinger bat um breite Unterstützung und warb dafür, das CeBB mit seinem vielschichtigen Themenspektrum als Bereicherung für die Region zu sehen. (eib)

"Im zurückliegenden Jahr hat das CeBB hochinteressante Projekte erfolgreich realisiert und sein Renommee als grenzüberschreitende Kultur-Drehscheibe erneut gesteigert": Dieses Fazit zog Gabi Dlubal in Vertretung von Vorsitzender Irene Träxler bei der Mitgliederversammlung des CeBB-Trägervereins.Stellvertretender Landrat Arnold Kimmerl unterstrich die wichtige Rolle des CeBB für die Region, den Landkreis Schwandorf und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt der weiteren Ausführungen von Gabi Dlubal stand der Dank an die 487 Mitglieder, an den Vorstand, die ehrenamtlich Tätigen, Sponsoren, Kuratorium, unterstützende Kommunen sowie Förderpartner, Kulturstiftung und an das sehr engagierte Mitarbeiterteam mit Hans Eibauer an der Spitze.Schatzmeister Josef Braun erläuterte im Kassenbericht die Finanzlage des Vereins, die auf einem Mehrsäulenmodell beruht. Die wichtigsten Pfeiler der Finanzierung des CeBB waren in 2017 der Freistaat Bayern, der Deutsch-tschechische Zukunftsfonds, die EU-ETZ-Förderung, die kommunale Seite mit Landkreis Schwandorf, Stadt Schönsee, weiteren Landkreisen und kreisfreien Städten, das Sponsoring von Unternehmen im Partnerkreis, Spenden und Mitgliedsbeiträge.Große Bedeutung hat für das CeBB das Engagement der ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder, die nach einer Zusammenstellung von Erich Schlicker vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 insgesamt 841,75 Stunden leisteten. Die Bereitschaft, an Samstagen und Sonntagen und bei Veranstaltungen freiwilligen Dienst zu machen, sei den Mitgliedern hoch anzurechnen.CeBB-Leiter Hans Eibauer gab der Versammlung einen umfassenden Bericht über die Umsetzung der Projekte dieses Jahres. Von den beiden vom Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds geförderten Projekten "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen" und "Kulturfrühling bunt" profitierten sehr stark partnerschaftlich verbundene Schulen, aber auch lange Jahre erfolgreiche und in der Region beliebte Veranstaltungsformate wie das bayerisch-böhmische Volkstanztreffen und die Musik- und Biernacht. Mit dem Projekt "Kulturregion Bayern-Böhmen 2017" realisierte das CeBB zum ersten Mal ein vom Finanzministerium gefördertes Programm.Am Schluss seines Berichts freute sich Hans Eibauer, dass der Vorstand rechtzeitig die Weichen gestellt hat und Dr. Veronika Hofinger ab Januar kommenden Jahres die Leitung des CeBB übernehmen wird. Sie kenne aus ihrer früheren Tätigkeit als LAG-Regionalmanagerin und als Teilzeitmitarbeiterin in den Anfangsjahren im CeBB die Zielsetzung des Hauses.Mit der Übernahme der Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusammenarbeit habe diese inzwischen eine bedeutende Erweiterung erfahren. Dr. Rudolf Ebneth, zusammen mit Hans Eibauer im Vorstand der Kulturstiftung Bavaria Bohemia, ging kurz auf die Aufgaben der Stiftung ein und freute sich, jetzt zum ersten Mal eine vom CeBB geplante Ausstellung mit einer Zuwendung aus den Erträgen der Stiftung unterstützen zu können.Im letzten Tagesordnungspunkt dankte Hans Eibauer Susanne Setzer und den Vorstandsmitgliedern Gabi Dlubal und Kamila Spichtinger für die Organisation der Kulturtouren, die 2018 wieder interessante Ziele ansteuern werden.