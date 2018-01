Kultur Schönsee

19.01.2018

Ein schicksalsträchtiges Jahrhundert, zwei Aspekte: Eine Doppelausstellung im CeBB wirft ein Schlaglicht, darauf, wie Politik über das Leben von Menschen im Grenzgebiet entscheidet.

Über Menschenrechte

Eine Galionsfigur

Das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) startete am Donnerstag - musikalisch eröffnet von einem Ensemble des Ortenburg-Gymnasiums - mit einer doppelten Ausstellungseröffnung in das Programmjahr 2018. Veronika Hofinger, neue Leiterin des CeBB, wertete die vielen Gäste als Beweis dafür, dass geschichtliche Themen eine breite Resonanz finden - ein erfreulicher Auftakt für das kürzlich beantragte, EU-geförderte Projekt "Von der Paneuropa-Idee ins gemeinsame Haus Europa"."Mit dem Projekt richten wir den Blick auf wichtige historische Ereignisse im Jahrhundertzeitraum 1918 bis 2018. Das ganze Jahr über werden wir uns in Ausstellungen, Vorträgen und Präsentationen diesem schicksalsträchtigen Jahrhundertzeitraum widmen. Jubiläen in den Achterjahren reihen sich dicht aneinander." Mit dieser Einordnung ins Jahresprogramm des CeBB, ergänzt von weiteren Veranstaltungen wie "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen", "Barockregion Bayern Böhmen" und den Kulturtouren, leitete Hofinger über zur Einführung des Journalisten Herrmann Höcherl in die Ausstellung "Jüdische Spuren im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet". Höcherl stellte die 16 Paneele vor, auf denen die Spuren der jüdischen Bevölkerung zwischen dem Markt Floß in der Oberpfalz und Ceský Krumlov (Krumau) in Südböhmen nachgezeichnet werden.Mit Anekdoten, historischen Rückblenden und der Beschreibung des in der jüngeren Geschichte unfassbaren Schicksals der jüdischen Mitbürger im bayerisch-böhmischen Grenzraum machte Höcherl Geschichte lebendig. Der Sohn des deutschen Innen- und Landwirtschaftsministers Hermann Höcherl (1961 bis 1969), zeigte dabei auch die Hintergründe der zusammen mit Karl Schubsky gestalteten Ausstellung auf.Die zweite Präsentation, zu sehen im Treppenhaus, befasst sich mit der Bürgerrechtsbewegung "Charta 77", die Ende der 70er Jahre die Einhaltung der Menschenrechte in der Tschechoslowakei forderte. Jan Sícha (siehe Hintergrund), ehemaliger Leiter des Tschechischen Zentrums München, Autor der Ausstellung und als Student nahe dran an einer Reihe von "Chartisten", ging in seiner Präsentation auf die turbulente Zeit von 1976 bis 1992 ein, in der die Unterzeichner immer wieder ihren Missmut über und ihren Widerstand zu den politischen Verhältnissen öffentlich artikulierten und von Sanktionen nicht verschont blieben.In seinem Referat führte der Autor die Besucher mitten hinein in die Zeit zwischen Prager Frühling (1968) und der Nachwendezeit. Bedeutendster Kopf und Galionsfigur der Bewegung war der Dramatiker Václav Havel, der von 1989 bis 1992 letzter Staatspräsident der Tschechoslowakei und von 1993 bis 2003 der erste Präsident der Tschechischen Republik war. Er verkörperte wie kein anderer den Weg des Nachbarlands in die Demokratie. Es war eine von einem breiten gesellschaftlichen Spektrum getragene Bewegung, bei der viele das persönliche Fortkommen weit hinter das Engagement für die politischen Veränderungen stellten, meinte Sícha. Nach der Präsentation entwickelte sich eine Diskussion, die sich besonders um den Lebensweg vieler Charta-Unterzeichner drehte. Geöffnet ist die Ausstellung Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr, Samstag von 10 bis 11.30 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr (bis Mitte März).