Kultur Schönsee

15.03.2018

25

Normalerweise wird an den Tischen im Grenzwirtshaus Gerstmeier ein Bier getrunken, Brotzeit gemacht, oder Schafkopf gespielt. Nun war es anders. Da wurden die Tische zusammengestellt und eine Tätigkeit von früher wurde demonstriert: das Federnschleißen.

Gänse und Enten sind seit jeher nicht nur wegen ihres Fleisches beliebt, sondern sind mit ihrem Federkleid auch Lieferanten für den Inhalt von Kissen. Die Verarbeitung der Federn mit dem Trennen von Daunen und Kiel ist aber bei vielen nicht in Vergessenheit geraten.Am großen Tisch die Federn, rundherum Frauen mit zurückgebundenem Kopftuch und im Wickelschurz - für die Gäste am Stammtisch ein Bild, das die meisten noch nicht gesehen hatten. Fingerfertigkeit bewiesen dann die Damen bei dieser Beschäftigung, wenn sie die Daunen vom Kiel trennten. Gesprächsstoff gab es dabei auch genügend, über "Gott und die Welt" wusste an diesem Abend jede etwas.Da erinnerte man sich auch wieder an den Spruch "d'Schindl san am Dooch". Schnell wurden die jüngeren Beobachter im Wirtshaus über den Sinn der damals nicht nur beim Federnschleißen gesagten Worte aufgeklärt. Kamen nämlich unter den Erwachsenen Themen zur Sprache, die Kinderohren nicht hören sollten, hieß es "d'Schindl san am Dooch". Und, dann - unverständlich für den Nachwuchs - unterhielten sich die Erwachsenen einfach über ein anderes Thema. Ein Redeverbot gab es an diesem Abend aber keinesfalls. Aktuelles wurde aufgetischt und mit Geschichten und Begebenheiten an frühere Zeiten erinnert. Dazu bot auch Andreas Ebnets Heimatbuch reichlich Stoff zum Vorlesen.