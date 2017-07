Kultur Schönsee

Die Grenze nach Tschechien bei Friedrichshäng/Eulenberg ist Wirklichkeit. Wanderer nehmen das Schild "Landesgrenze" zur Kenntnis und sind bei ihren Touren auf beiden Seiten Bayerns und Böhmens unterwegs. Vor Jahrzehnten war es anders. In dieser Zeit spielt auch das Freilichtspiel "Irrlichter".

(mmj) Für Seppi, einen jungen Mann, gibt es keine Grenzen - weder in der Wirklichkeit, noch in seiner Fantasie. Für ihn und seine Familie ist das immer wieder ein Problem. Denn durch sein Verhalten kommt es auch zu Konflikten auf beiden Seiten von Ost und West. Seppi spricht mit Nebelfrauen und lebt meist in seiner eigenen Welt.Mystisch wird es, wenn die Wichtel über die Bühne huschen, Elfen tanzen und der Oberschrat die Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde zum Gericht ruft. Autor und Regisseur Martin Winklbauer, aus dessen Feder "Pascher - die Nacht der langen Schatten" stammt, hat auch dieses Stück zu Papier gebracht. Beeindruckend ist der Inhalt von "Irrlichter", der zum Nachdenken über den Umgang mit benachteiligten Menschen und der Natur anregt. Enormer Aufwand mit Technik und Lichteffekten machen das Stück für jeden Besucher zu einem besonderen Erlebnis. Premiere ist am Freitag, 7. Juli, 20 Uhr, auf der Freilichtbühne am Eulenberg, weitere Termine sind am Samstag, 8. Juli, und Freitag, 14. Juli. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Parkmöglichkeit (Anfahrt bis 19 Uhr) besteht unmittelbar am Gelände des Freilichtspiels.Karten sind im Internet, in der Tourist-Info in Schönsee und bei den Vorverkaufsstellen zu erwerben. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet. Weitere Auskünfte gibt es in der Tourist-Information im Centrum Bavaria Bohemia, Telefon 09674/317 oder 09674/924877.