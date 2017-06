Klöppeln - Handwerk und Kunst

Kultur Schönsee

Ohne das Engagement des Klöppelkreises Schönsee-Stadlern-Tiefenbach wäre der Eintrag in das Bayerische und Deutsche Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes nicht Wirklichkeit geworden. Handwerk und Kunst ergänzen sich beim Spitzenklöppeln - jedes Stück ist ein Unikat.

Vorbildliches Engagement

Bis zur Moderne

Ausstellungen Centrum Bavaria Bohemia: "Spitzen aus Sedlice", "Fenster mit Klöppelspitze", "Welle für Schönsee", "Feuer und Flamme", "Malerei trifft Spitze". Rathaus: "111 Jahre Klöppelschule Schönsee". Schule: "Tischlein deck dich", "Vom Faden zur Fläche", "Gezeichnete und geklöppelte Bilder"; Wallfahrtskirche Stadlern: "Sakrale Klöppelspitzen und Messgewänder". Kaufhaus Köck: "Klöppelspitze sakral". Klöppelmuseum Tiefenbach: "Spitze im Wandel der Zeit - Spitze aus Sedlice - Traditionelles Handwerk und Kunst". Marianne Vogl, Schwarzach: "Klöppelspitzen vergangener Jahrzehnte". (mmj)

(mmj) Im Centrum Bavaria Bohemia eröffnete Bürgermeisterin Birgit Höcherl, umgeben von Bildern und Exponaten aus dem tschechischen Sedlice, die 2. Schönseer Klöppeltage. "Spitzenklöppeln ist im Schönseer Land und im Oberpfälzer Wald zu Hause" so die Bürgermeisterin bei der Begrüßung in Anwesenheit ihrer Kollegen aus Stadlern, Weiding und Tiefenbach. Das Besondere sei seit einigen Wochen, dass dieses Handwerk mit dem Eintrag in das Landes- und Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes eine bedeutende Würdigung erhielt. Den Bürgermeistern der Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft und Tiefenbach sei bewusst, dass diese großartige Auszeichnung nur durch den überragenden Einsatz des Klöppelkreises Schönsee-Stadlern-Tiefenbach mit ihren Sprecherinnen Frieda Roith und Sieglinde Prögler möglich wurde, so Höcherl weiter.Ihr Dank galt allen, die sich für die Organisation der Klöppeltage, vom städtischen Bauhof, über Tourist-Info, CeBB, Schule und Klöppelkreis, engagierten. Ein Extra-Lob gab es von der Schönseer Bürgermeisterin für Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx vom Kulturreferat am Landratsamt Cham. Die Sachbearbeiterin hatte mit dem ihr bekannten Potential des Spitzenklöppelns in der Region mit der Bewerbung sprichwörtlich "den Stein für den Eintrag zum immateriellen Kulturerbe ins Rollen gebracht". Jirí Rod, Bürgermeister der Stadt Sedlice, dankte in seinem Grußwort dafür, dass die Geschichte "Spitze aus Sedlice" bei den Klöppeltagen präsentiert werden könne. Das Spitzenklöppeln gehe in dieser tschechischen Region auf das 17. Jahrhundert zurück, im kommenden Jahr werde dort wieder ein Klöppelfest gefeiert. Mirka Vacková war als Dolmetscherin dabei und erinnerte zusätzlich daran, dass in den Anfängen des Klöppelns statt der jetzt verwendeten Nadeln Dornen bei dieser Arbeit benutzt wurden.Klöppelkreis-Sprecherin Frieda Roith gab einen Überblick über Ausstellungen während dieser Klöppeltage, bei denen Erzeugnisse von geklöppelten Decken aus dem Anfang der Schönseer Klöppelschule vor 111 Jahren bis zum heutigen modernen Klöppeln gezeigt werden. Roith dankte Graf Beissel von Gymnich, der Exponate zur Verfügung stellte sowie den Partnern der Damen vom Klöppelkreis. Diese unterstützten ihre Frauen bei der Ausübung ihres Hobbys und der Vorbereitung der Ausstellung tatkräftig. Tobias Eichstetter begleitete mit seinem Akkordeon die Eröffnung der Klöppeltage. In den Räumen "BB-Dialog" war ein Imbiss vorbereitet; bei den Gästen lieferten dort die bereits besichtigten Klöppelarbeiten ausreichend Gesprächsstoff.