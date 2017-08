Kultur Schönsee

11.08.2017

Mit Blattgold und Bronze ist sie genauso vertraut wie mit Keramik und Klangschalen, Malerei oder Maschen. Hildesuse Reige lässt sich in keine Schublade stecken. Ihr "Atelier für Kunst und Energie" in Schönsee ist voller Überraschungen.

Kostbares Holz

Mit und ohne Kalorien

Vor einem Jahr hat die gebürtige Stuttgarterin der Großstadt München den Rücken zugekehrt und ist aufs Land gezogen. Mitgebracht hat sie Möbel, Objekte, Bilder und Schmuckstücke und jede Menge Ideen. Bunt wie das "Partnerbild" im Flur wirkt ihr Lebensweg - vom Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart über eine Mannequin-Ausbildung und Mitarbeit bei Filmprojekten bis hin zur Reiki-Meisterin."Jeder bringt einen Rucksack mit in eine Beziehung, daraus wächst kraftvoll etwas Neues", erklärt die 67-Jährige das bunte Bild mit den fein abgegrenzten ornamentalen Elementen. Grobe Pinselstriche sind ihre Sache nicht, bei aller Vielfalt finden ihre Bilder und Objekte in der Präzision einen gemeinsamen Nenner. "Galeristen stecken einen gern in eine Schublade", sagt die Künstlerin, "das geht bei mir nicht". Aber egal was sie macht - "das Herz ist immer dabei, und das sind alles Unikate".Für die blauen Gesichter auf Leinwand hat sie altmeisterliche Lasurtechnik angewandt, für Bilderrahmen Silber oxidieren lassen, für modische Kleidungsstücke Hanf, Leinen und Wolle in der Handstrickmaschine kombiniert. Simple Kugeln aus Buchenholz werden unter ihren Händen zu filigran bemalten Perlen - Kostbarkeiten, in die viel Energie geflossen ist. Das spürt auch der Betrachter. "Diese beiden Bilder hingen mal in einer Bank", erzählt die Schöpferin dieser nicht alltäglichen bunten Gemälde, "sie haben mir berichtet, dass sie sich durch den Blick darauf auch besser gefühlt haben". Doch nicht immer steht die Farbe an erster Stelle. Für ein selbst entworfenes Stehpult, Stühle und eine Konsole hat Hildesuse Reige mattes Schwarz gewählt. Ein Selbstporträt kommt mit einem Minimum an Beigetönen aus, andere Objekte stemmen sich mit goldenen Ornamenten oder Schriftzügen gegen den Trend zur Massenware."Das hier ist ein Herrengeschenk", sagt die Künstlerin mit einem verschmitzten Lächeln und deutet auf eine Bonboniere mit liegender weiblicher Figur. "Die hat zwei Deckel, aber nur einer macht dick", erklärt sie und lüpft die Bronze-Decke, die nur den Blick auf den Frauenkörper freigibt.Weil sich so viele Abstecher nicht in eine starre Route pressen lassen, arbeitet die Künstlerin unter mehreren Pseudonymen. Ihre Unikate, darunter auch Karten und Lesezeichen, tragen verschiedene Labels. Unter "LoveSUE" firmieren beispielsweise die gläsernen, in Silber gefassten Herzen, die an einer dicken Kordel getragen werden.Ihre Fertigkeiten möchte die 67-Jährige in der Region in Kursen an Interessierte weitergeben. "Ich will auch etwas für den Ort tun, an dem ich wohne", erklärt sie. "Man hat mir gesagt, dass der Oberpfälzer bellt, aber ich bin hier wahnsinnig liebevoll aufgenommen worden." In einem Alter, in dem andere sich zur Ruhe setzen, denkt sie gar nicht daran, ihre Kunst an den Haken zu hängen. "Das, was ich tue, liebe ich, also muss ich nie arbeiten", lautet ihre Devise. Was das harte Leben als freischaffende Künstlerin angeht, sei sie schon immer ein "Stehaufweibchen". "Ich mache weiter", stellt Hildesuse Reige klar, "bis mir der Urnen-Deckel auf die Nase schnappt".___

Schmuck-Design und Reiki

Schönsee. (bl) Über die Volkshochschulen Oberviechtach und Vohenstrauß bietet Hildesuse Reige auch diverse Kurse an. Holzschmuck (Armreif und Halskette), Mandalas, Maltechniken und freies Malen sind ihre Beiträge auf dem Sektor Kreatives. Parallel dazu will sie auch ihre Fähigkeiten als Reiki-Meisterin an andere weitergeben. Auf der Basis von Dr. Mikao Usui bietet sie Seminare und Einzelunterweisungen an (Infos über mail@atelier-reige.de). Bei Reiki handelt es sich um ein Konzept, nach dem durch Auflegen der Hände und eine spezielle Symbolarbeit Einfluss auf die Gesundheit eines Menschen genommen werden soll.Diese Form der Energiearbeit soll die Selbstheilungskräfte aktivieren. "Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Menschen in Harmonie mit sich selbst, und seinem Entwicklungsweg, den er beschreitet, unterstützend zu begleiten", so Hildesuse Reige. Das mit dem Begleiten will sie nun aber auch auf einem ganz anderen Arbeitsfeld versuchen. Ab September ist sie als Bus-Begleitung für Kinder eingesetzt. "Da werde ich wohl noch etwas Dialekt lernen müssen", meint sie schmunzelnd nach einer Probetour. Das Kulturleben der Großstadt vermisst sie jedenfalls nicht. "Dafür hätte ich keine Zeit. Ich stehe jeden Tag um 5 Uhr morgens auf, kümmere mich um meinen Garten und die Vögel, und meditiere", berichtete die 67-Jährige. "Und um 7 Uhr oder halb 8 mache ich den Computer an und gucke, was der Rest der Welt von mir will."