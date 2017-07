Mehr Regenschirme als Musikinstrumente beim Kurkonzert

Kultur Schönsee

31.07.2017

In verschiedene Wirtshäuser im Schönseer Land laden die Stammtischmusikanten jeden ersten Samstag im Monat zu ihrem Treffen ein. Am Sonntag wechselten sie in der Reihe der Kurkonzerte auf die Seebühne am Hahnenweiher. Wie von diesen Musikern gewohnt, war auch dort am späten Vormittag bei ihren Melodien Gemütlichkeit angesagt. Allerdings wurde es für die Besucher, darunter Bürgermeisterin Birgit Höcherl, bald ungemütlich. Regenschauer setzten ein und schnell waren mehr Regenschirme als Musikinstrumente zu sehen. Dennoch harrten einige Gäste unter ihrem Plastikschutz aus, andere gesellten sich zu den Musikanten auf die Bühne. Am Sonntag steht zwar kein Kurzkonzert auf dem Programm, aber beim Bürger- und Seefest gibt es reichlich Musik rund um den Hahnenweiher. Bild: mmj