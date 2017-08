Musik über Grenzen hinweg

Kultur Schönsee

Die Musik- und Biernacht ist ein guter Anlass, mit Freunden einen kurzweiligen Abend mit sechs Kapellen zu verbringen und tschechische Bekannte einzuladen. Musikalisch ist am Samstag in drei Weidinger Wirtshäusern einiges geboten.

Schönsee/Weiding. Am letzten Samstag im August, am 26. August, steigt in den drei Wirtshäusern in Weiding die inzwischen 12. Bayerisch-Böhmische Musik- und Biernacht. Bavaria Bohemia e.V. setzt zusammen mit dem Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) die Tradition fort und bringt auch heuer Bayern und Böhmen am Wirtshaustisch zusammen.In den drei Weidinger Gasthäusern "Zur Post", "Zum Frauenstein" und "Weidinger Hof" sorgen bayerische und böhmische Musikkapellen von 20 Uhr bis Mitternacht für die Unterhaltung der Gäste. Monika Bayer, Erich Schlicker, und Tereza Pechová vom CeBB-Team haben sich um die Vorbereitung gekümmert; die ausgewählten Kapellen garantieren beste Stimmung.Im Gasthof "Zur Post" spielen die "Neisteder Zoiglmusi" aus Neustadt/WN und die "Frajara Putika" aus Pilsen. Im Landgasthof "Zum Frauenstein" sorgen der "Rengschburger Musikantenstammtisch" aus Regensburg und die Kapelle "Sedmihorka" aus dem Chodenland für grenzüberschreitende musikalische Unterhaltung. Auf der Wirtshausbühne im "Weidinger Hof" gastieren die "Z's" aus Schönsee und "Ceský sraml" aus Pilsen. Zur Musik werden bayerisches und böhmisches Bier und Schmankerl aus der Oberpfälzer und der böhmischen Küche serviert.Die drei Häuser liegen nicht weit auseinander, ideal, um Musik und Küche in den drei Wirtshäusern abwechselnd zu genießen. Bavaria Bohemia e.V. als Organisator bittet die Gäste am Eingang des zuerst besuchten Wirtshauses um eine Spende von fünf Euro zur Deckung der Unkosten. Mit einem Bändchen am Arm hat jeder Gast freien Zutritt zu den anderen Gasthäusern. Tischreservierungen nehmen die Gasthäuser telefonisch entgegen. Weitere Informationen auf www.bbkult.net.