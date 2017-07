Phantasievolle Lebensräume

Kultur Schönsee

17.07.2017

Noch zweieinhalb Monate ist die Sommerausstellung im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zu bewundern: Im Mittelpunkt steht ein phantasievoller Lebensraum, gestaltet von bayerischen und tschechischen Kunstschülern zum Motto "Wo und wie möchtest du leben? Was ist dein Lebensraum und Lebenstraum?"

Zwei Workshoptage

Blumen und Tiere

Fasziniert zeigten sich die Gäste des Sommerempfangs Ende Juni im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), als sich die Tore der historischen Gewölbehalle zur Sommerausstellung 2017 öffneten und sich ein von Schülerinnen und Schülern bei einem zweitägigen Workshop geschaffener phantasievoller Lebensraum in seiner Farbenpracht und seinem Facettenreichtum entfaltete. Die Sommerausstellung ist jetzt noch knapp zweieinhalb Monate bis Ende September zu sehen.Irene Fritz, Leiterin der Kulturwerkstatt Kalmreuth, führte die über hundert Gäste des Sommerempfangs, an der Spitze stellvertretenden Landrat Joachim Hanisch und Regierungspräsident Axel Bartelt, auf dem Rundgang um und durch die Kunstinstallation, die sich über die halbe Gewölbehalle ausdehnt. An zwei Workshoptagen gestalteten 16 Schülerinnen und Schüler im Alter von 7 bis 14 Jahren von der Kulturwerkstatt Kalmreuth, vom Kunstbetrieb Cham und von der Kunstgrundschule Domažlice (Taus) in einem kreativen Prozess die begehbare Skulptur "Lebensräume". Irene Fritz, Andi Dünne sowie Igor und Jana Slechtovi als Verantwortliche der partnerschaftlich verbundenen Kunstschulen organisierten das Material, halfen bei der Konstruktion und gaben Anregungen, ohne den Ideenreichtum der jungen Künstler zu bremsen.In ihren einführenden Worten berichtete Irene Fritz über die Organisation der privaten Kunstschulen in Bayern und die Zusammenarbeit mit den tschechischen Partnern, als im Kulturhauptstadtjahr 2015 in Pilsen ein erstes gemeinsames Kunstobjekt entstand.Gleich nach der Ankunft und nach ein paar Sprach- und Kennenlernspielen gingen die Kinder, aufgeteilt in mehrere kleine Gruppen, an die künstlerische Arbeit. Eine wichtige Funktion hatten die beiden Sprachhelferinnen Mísa Matejková und CeBB-Praktikantin Markéta Duchková, die in und vor dem CeBB mit Begeisterung bei der Kommunikation der Schüler aus beiden Ländern halfen. Die Fragen "Wo und wie möchtest du leben? Was ist dein Lebensraum und Lebenstraum?" beantworteten die jungen Künstler mit Bildern von ihren Träumen und Lieblingsaktivitäten.Blumen und Tiere aus Papier und Klebeband zusammengefügt durften bei vielen in ihrem Lebensraum nicht fehlen. Andi Dünne schaffte einen ganzen Stapel Holzlatten heran, um der Skulptur eine stabile Form zu geben. Bemalte Holzbretter, Pappwände und Bilder auf Leinwand erzählen von der Phantasiewelt ihres Lebensraums, wie ihn die 16 Teilnehmer bei der Kunstaktion mit Pinsel, Stiften und Filzschreibern auf ganz unterschiedliche Werkstoffe malten. Dank des schönen Wetters verwandelte sich der Platz entlang der Ascha und das schattige Eingangsportal des CeBB schnell in ein Freiluftatelier. Der Boden in der Gewölbehalle funktionierten die Kinder großflächig in einen Maltisch um.Nach dem gemeinsamen Pizzaessen im CeBB stand am ersten Tag vor dem Schlafengehen im Haus Hubertus ein gemeinsamer Kegelabend auf dem Programm, bei sich die Deutschen und Tschechen eine unentschiedene Schlacht lieferten. Das Ergebnis dieser grenzüberschreitenden Kunstaktion ist in der Sommerausstellung des CeBB bis 24. September zu sehen und wird als Teil des Projekts "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern-Böhmen 2017" vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und vom Landkreis Schwandorf gefördert.