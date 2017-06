Spitzenklöppeln verbindet Nationen

Kultur Schönsee

19.06.2017

27

0 19.06.201727

Klöppelutensilien wurden am Freitagabend beiseite gestellt. Für die Klöpplerinnen und Aussteller stand die Unterhaltung beim Festabend anlässlich der 2. Schönseer Klöppeltage im Vordergrund. Dennoch gab es im Weidinger Jugendheim viel Klöppelspitze zu bestaunen.

Dank an Klöppelkreis

Vier Models

Schönsee/Weiding. (mmj) Bei der Eröffnung des Festabends freute sich Bürgermeisterin Birgit Höcherl über die Anwesenheit vieler Ehrengäste, darunter die Bürgermeister Manfred Dirscherl, Weiding, Ludwig Prögler, Tiefenbach, und Jirí Rod aus Sedlice, einer Stadt im mittelböhmischen Bergland. Gekommen waren auch die Altbürgermeister Hans Wirnshofer, Weiding, und Johann Müller, Tiefenbach.Der Einladung folgten ebenso Leiterinnen von Klöppelkursen, die in den vergangenen Tagen in der Schule Techniken und Feinheiten bei der Arbeit mit den Klöppeln am Klöppelsack den Teilnehmern vermittelten. Ein besonderer Dank der Bürgermeisterin gab es für die Damen des Klöppelkreises Schönsee-Stadlern-Tiefenbach, die mit ihrer Sprecherin Frieda Roith mit großem Eifer Ausstellungen vorbereiteten. Viel Arbeit gab es anlässlich der Klöppeltage auch für Sandra Klein in der Touristinformation und den Bauhof-Mitarbeitern in Schönsee und Weiding. Für Speisen und Getränke, Kaffee und Kuchen, hatten in der Schönseer Schule Mitglieder des Schützenvereins 1893 und vom Verein "Zukunft in Würde - Indienhilfe" gesorgt. Josef Köck war für die Organisation der Händler zuständig. Für Köck's Klöppelshop und Marianne Vogl, Schwarzach, war es selbstverständlich, auch in ihren Häusern Ausstellungen vorzubereiten. Ebenso selbstverständlich war es für einige Jugendliche am Freitag und Samstag im Service und bei der Betreuung der Besucher den Organisatoren helfend zur Seite zu stehen.Für das musikalische Programm stand Sepp Schneider mit der Blaskapelle Weiding im Jugendheim auf der Bühne, vom "Gasthof zum Frauenstein" war mit einem Büffet für das leibliche Wohl der Besucher beim Festabend gesorgt. Die Gäste hörten in Weiding nicht nur Melodien aus dem Nachbarland, einen Blick nach Tschechien gab es mit der Modenschau "Spitze aus Sedlice".Mirka Vacková moderierte die Auftritte der vier Models. Aus drei Zeitepochen, von den goldenen zwanziger Jahren bis heute, zeigten sie mit Kleid und Hut die vielfältige Möglichkeit der Verwendung von Klöppelspitzen in der Damenmode. Eine silber-schwarze Spitze in einem gehäkelten Hütchen, romantische Bandspitze an einem Kleid und feine Spitze an den Handschuhen, gehörten vor 100 Jahren zur feinen Dame."Goldene Spitze mit großer Goldblume in der Taille", geklöppelt mit flachem Goldgarn zog in den sechziger Jahren die Blicke ebenso auf sich wie ein Gesellschaftskleid mit Spitzeneinsatz. Ein Schmuckstück, so Mirka Vacková, machen in der jüngeren Zeit am Kleid Details mit ganzgeklöppelten Ärmeln mit auffälligem Muster in sich wiederholenden Spiralen. Silberner Feindraht und goldener Leonfaden fanden Verwendung für eine Krone, passend zu einer Brautkollektion.Immer wieder gab es für die Damen während ihrer Präsentation Applaus vom Publikum, die Bürgermeister Manfred Dirscherl und Ludwig Prögler bedankten sich mit Rosen bei den Models. Beim Eintritt zum Festabend gab es für jeden Besucher einen Losabschnitt für die Tombola, deren Gewinner im Laufe des Abends gezogen wurden. Zum Abschluss des offiziellen Teiles bedankte sich Bürgermeisterin Birgit Höcherl bei Frieda Roith und dem Klöppelkreis mit einer Bildercollage von den Ausstellungen. Kursleiterin Marianne Geißendörfer erhielt ebenso ein Bild von ihrer geklöppelten Schlange "Hanni vom Hahnenweiher".Wie international der Besucherkreis an diesem Abend in Weiding war, zeigt sich in der von den Organisatoren erstellten Gästeliste. Von Sanitz/Mecklenburg-Vorpommern bis St. Leonhard/Pitztal-Tirol, von Mühlheim/Ruhr bis Raduschny/Russland, kamen Teilnehmer zu den 2. Schönseer Klöppeltagen. Sie alle verbindet die gemeinsame Leidenschaft des Spitzenklöppelns.