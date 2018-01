Kultur Schönsee

07.01.2018

Dr. Veronika Hofinger leitet seit dem 1. Januar das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in Schönsee in der Nachfolge von Hans Eibauer. Er steht dem Haus als Mitglied des Stiftungsvorstands und für Sonderaufgaben weiter zur Verfügung.

Programmübersicht Donnerstag, 18. Januar, 18 Uhr: Von der Paneuropa-Idee ins gemeinsame Haus Europa; Eröffnung der Ausstellungen "Jüdische Spuren im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet" und "Charta 77 - Europäer hinter dem Eisernen Vorhang".



Sonntag, 21. Januar, 14 bis 17 Uhr:| Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen 2018; 12. Bayerisch-Böhmischer Volkstanz- und Volksmusiknachmittag mit Auftritten der Musik- und Tanzgruppe Domažlická dudácká muzika aus dem Chodenland und der Volkstanzgruppe Schönsee.



Donnerstag, 25. Januar, 11 bis 15 Uhr: Barockregion Bayern Böhmen; Projektkonferenz Barockregion Bayern Böhmen mit Informationen zum Projekt und der Bildung eines grenzüberschreitenden Netzwerks barocker Baudenkmäler.



Samstag, 3. Februar, 20 Uhr: Kooperation 10. Deutsch-Tschechischer Kultur- und Repräsentationsball in Pilsen.



12. und 13. Februar (Rosenmontag und Faschingsdienstag), 19 Uhr: Gastveranstaltung Königlich Bayerisches Amtsgericht, Theateraufführung des Paschervereins Schönseer Land, Karten im Kaufhaus Köck.



Dienstag, 20. Februar, 18 Uhr: Von der Paneuropa-Idee ins gemeinsame Haus Europa; 100 Jahre nach 1918. Vom alten ins neue Europa. Vortrag von Bernd Posselt, München. Der Europapolitiker erhielt 2016 für seine großen Verdienste um die Aussöhnung den Brückenbauer-Ehrenpreis. Er ist seit 1998 Präsident der Paneuropa-Union Deutschland und seit 2008 Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe. Mit dem Vortrag wird die Ausstellung der VHS-Cham "Wiederentdeckte Schätze des Sudetenlandes" eröffnet.



Samstag, 3. März: Kulturtour; Ballet Romeo und Julia im J.K.Tyl-Theater in Pilsen. Anmeldungen bei Susanne Setzer im CeBB (Tel. 09674/ 92 48 79, Mail susanne.setzer@cebb.de.



Mittwoch, 7. März, 17 Uhr: Von der Paneuropa-Idee ins gemeinsame Haus Europa; Buchvorstellung "Wiederentdeckte Schätze des Sudetenlandes" mit Gerhard Hopp, MdL, Cham, als Begleitveranstaltung zur gleichnamigen Ausstellung im CeBB.



Samstag 10. März, Sonntag, 11. März, 9 bis 16 Uhr: Kultur ohne Grenzen 2018; Tschechisch-Crashkurs für Anfänger mit Lektorin Marketa Jelinková. Der Kurs ist der erste von insgesamt sechs Wochenendkursen für Anfänger und Fortgeschrittene im Jahr 2018. Anmeldungen bei Susanne Setzer im CeBB.



Mittwoch 10. Januar, 7. Februar, 7. März, 19 Uhr: Bayerisch-Tschechischer Stammtisch in Pizzeria La Strada (Schönsee). Jeden ersten Mittwoch im Monat treffen sich Gäste aus beiden Ländern zur zweisprachigen Unterhaltung, zum Meinungsaustausch und zum Kennenlernen sprachlicher Besonderheiten und jahreszeitlicher Bräuche. Die Stammtische 2018 werden betreut von Marie Eliásová, Europäische Freiwillige im CeBB.



Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen 2018: Im Rahmen des Projektes organisiert das CeBB zusammen mit seinem tschechischen Partner Tandem Pilsen u.a. Workshops und Begegnungsveranstaltungen für bayerische und tschechische Schüler. Schulen machen mit bei Comic- und Musikworkshops, bei kulinarischen Begegnungstagen "So schmeckt es bei unseren Nachbarn" und bei den Kreativworkshops "Selbst gemacht".



Allgemeine Öffnungszeiten des CeBB: Montag bis Freitag von 9 - 16 Uhr, Samstag von 10 - 11.30 Uhr, Sonntag von 14 - 17 Uhr. An Feiertagen geschlossen.

Bavaria Bohemia, der Trägerverein des Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) mit Irene Träxler als Vorsitzenden, hat die Weichen für die Zukunft gestellt und ab 1. Januar die Verantwortung für die grenzüberschreitende Kulturdrehscheibe an Dr. Veronika Hofinger übergeben. Für die promovierte Geographin ist es eine Rückkehr in eine vertraute Umgebung.Von 2006 bis 2008 war sie neben ihrer Tätigkeit als Regionalmanagerin in der LAG Oberviechtacher & Schönseer Land bereits mit einer Viertelstelle im CeBB beschäftigt und hat die nicht leichte Anfangsphase mitgestaltet. Bis 2010 standen die Konzipierung des Regionalen Entwicklungskonzept (REK) für die LAG Brückenland Bayern Böhmen und der Aufbau der grenzüberschreitenden LAG im Mittelpunkt.Nach fünfjähriger verantwortlicher Tätigkeit in der Region suchte sie eine neue Herausforderung und ging bis 2016 für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Projektleiterin in den Kosovo. Familiäre Gründe führten sie wieder zurück nach Deutschland und Tschechien. Veronika Hofinger bringt beste Voraussetzungen mit, die Leitung des CeBB zu übernehmen: Sie kennt die Region und viele grenzüberschreitende Projekte, spricht fließend tschechisch, ist bes-tens vernetzt und hat in ihren bisherigen beruflichen Stationen herausfordernde konzeptionelle und organisatorische Aufgaben bewältigt.Das Geographiestudium an der LMU München, der Uni Regensburg und der Westböhmischen Universität Pilsen schloss sie mit dem Diplom ab. In Ihrer Doktorarbeit befasste sie sich mit der Entwicklung einer Region im Osten Tschechiens als Teil eines interdisziplinären Forschungsprojekts der Universitäten Ostrava und Regensburg. Seit 1. September 2017 hat sich Veronika Hofinger in ihren neuen Aufgabenbereich im CeBB eingearbeitet und zusammen mit dem Mitarbeiterteam die Konzipierung des Programms 2018 und die Umsetzung von Projekten übernommen.Beim EU-geförderten dreijährigen Projekt Barockregion Bayern Böhmen, das unter der Federführung des CeBB am 1. Oktober 2017 startete, fungiert Veronika Hofinger als Projektleiterin. Weiter laufen bei ihr die Fäden für Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen 2018 zusammen, dem seit 2012 jährlich vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten und vom Landkreis Schwandorf mitfinanzierten Kultur- und Begegnungsprojekt.Sie will die erfolgreiche Arbeit fortführen, jedoch auch neue Akzente setzen. Sie werden deutlich in einer in den letzten Monaten vorbereitenden Veranstaltungsreihe, die sich bedeutenden historischen Ereignissen im Jahrhundertzeitraum 1918 - 2018 widmet. Unter dem Titel "Von der Paneuropa-Idee ins gemeinsame Haus Europa" wird das CeBB im Lauf des Jahres diesen Jahrhundertzeitraum in Ausstellungen, Vorträgen, Diskussionen und Präsentationen besonders thematisieren.