Kultur Schönsee

23.01.2018

Musiker und Tänzerinnen aus dem Chodenland sind mit ihren farbenfrohen Trachten immer eine Augenweide. Die Dudelsackmusik aus Domažlice (Taus) ist für die Stadt ein kulturelles Aushängeschild. Das zeigt sich erneut beim Start ins Programmjahr 2018.

Dank an Förderer

Bis nach Australien

Ein Schwerpunkt der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit für das Jahr 2018 ist das Projekt "Barockregion Bayern-Böhmen". Im Fokus steht, das grenzüberschreitende barocke Baukulturerbe gemeinsam zu vermarkten und möglichst viele Besucher anzulocken.Ein kurzweiliger Nachmittag zum Auftakt war das 12. bayerisch-böhmische Musik- und Volkstanztreffen im Centrum Bavaria Bohemia. Als der Schneefall nachließ, füllte sich die historische Gewölbehalle im ehemaligen Kommunbräuhaus mehr und mehr mit Freunden des Volkstanzes und von bayerisch-böhmischen Klängen. Musik, Gesang und Tanz begeisterte das Publikum, das sich wie jedes Jahr von der Volkstanzgruppe Schönsee nicht zweimal bitten ließ, mitzusingen und mitzutanzen. Veronika Hofinger, seit Jahresbeginn Leiterin des CeBB, begrüßte die beiden mitwirkenden Musik- und Tanzgruppen, das ehrenamtliche Team von Bavaria Bohemia e.V. mit der Vorsitzenden Irene Träxler an der Spitze und die vielen Besucher, die sich trotz der winterlichen Witterung nicht abhalten ließen, den Nachmittag im CeBB zu verbringen. Sie bedankte sich beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der das Projekt "Kultur ohne Grenzen - Begegnung Bayern Böhmen" seit Jahren fördert.Heimspiel hatte die Schönseer Volkstanzgruppe mit ihren sieben Tanzpaaren unter der Leitung von Monika Bayer, musikalisch begleitet von Martin Ebenhöch. Aus dem Nachbarland gastierte die Dudelsackmusik aus Domažlice (Taus) unter der Leitung von Kamil Jindrich. Die Kapelle musiziert, tanzt und singt zusammen schon über 20 Jahre. Sie ist für die Stadt im Chodenland ein kulturelles Aushängeschild. Tourneen führten die Gruppe schon bis nach Australien. Musiker und Tänzerinnen aus dem Chodenland sind mit ihren farbenfrohen Trachten immer eine Augenweide. Dreimal wechselten sich die beiden Gruppen ab. Die Schönseer Volkstanzgruppe zeigten ihr breites Repertoire an Oberpfälzer Tänzen und holten immer wieder Gäste aus dem Publikum zum Mittanzen auf die Tanzfläche. Die böhmische Dudelsackmusik aus Domažlice zeigte mit ihren Musikern und dem Tanzpaar, wie schön Musik und Lieder aus dem Chodenland klingen. Zwischendurch erklärte Kamil Jindrich die hier typischen Musikinstrumente, vom Dudelsack über Teufelsgeige bis zur Rohrdommel, in Tschechien "fanfrnoch" genannt. Kamil Jindrich lud die Gäste ein zum Chodenfest nach Domažlice, das vom 10. bis 12. August stattfindet und wieder zehntausende von Besuchern anlocken wird.Da Tanzen und Zuschauen durstig und hungrig machen, sorgten Gabi Dlubal als 2. Vorsitzende von Bavaria Bohemia e.V. mit ihrem Team von Ehrenamtlichen für das leibliche Wohl. Das von der Schlossbrauerei Fuchsberg spendierte Bier und die böhmischen Schmierkuchen ließ sich niemand entgehen.