Politik Schönsee

05.06.2017

15

0 05.06.201715

Die Schönseer CSU streckt ihre Fühler nach den benachbarten Parteikollegen aus. Schließlich gibt es so manches gemeindeübergreifendes Thema. Eines davon ist das Radwegenetz.

Aktuelle Themen

Vorausschauend

Vertrauen in "Lokomotive"

Delegierte Aus ihren Reihen wählten die CSU-Mitglieder Michael Ebnet sen., Martin Paa, Michael Pfistermeister und Norbert Veitenhansl als Delegierte und Albert Hecker, Birgit Höcherl, Rainer Kuplent und Hans Schieber zu Ersatzdelegierten. (mmj)

(mmj) Bei der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes, zu der Vorsitzender Norbert Veitenhansl auch MdB Karl Holmeier begrüßte, standen die Wahlen der Deligierten zur besonderen Kreisvertreterversammlung für die Landtagswahl im Fokus (siehe Info-Kasten).Bürgermeisterin Birgit Höcherl gab bei dieser Zusammenkunft einen Überblick über aktuelle Themen der Gemeindepolitik. Der Vorsitzende informierte über Veranstaltungen des Kreis- und Landesverbandes. Den bei der letzten Bürgerversammlung thematisierten "Erlebnisplatz" sah Veitenhansl als Platz für Jung und Alt, den man mit Leben erfüllen könne.In der Diskussion wurde die Vernetzung des Ortsverbandes mit den Nachbargemeinden der Verwaltungsgemeinschaft hinterfragt. Eine Zusammenarbeit sollte genutzt werden, um im Falle von gemeindeübergreifenden Themen miteinander und vorausschauend agieren zu können, so der Tenor. Dies wurde am Beispiel des Radwegenetz-Ausbaus erörtert.Deutlich stellte Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier in der anschließend öffentlichen Versammlung die Erfolge der CSU heraus. Die vieldiskutierte Pkw-Maut sei nun mit Änderungen beschlossen worden. In der kommenden Legislaturperiode sei es Ziel, auf Steuererhöhungen zu verzichten. "Wir müssen den Menschen etwas zurückgeben und Bürger mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie Familien entlasten", so Holmeier im Blick auf die hohen Steuereinnahmen.Die Flexi-Rente wurde auf den Weg gebracht, informierte Holmeier, allerdings bleibe das Thema Rente ein große Herausforderung für die nächsten Jahre. Zur vieldiskutierten Energiewende meinte der Abgeordnete, dass Strom für private Haushalte und Unternehmen bezahlbar bleiben müsse.Weiter sprach der Abgeordnete in seinem Referat Themen an wie die doppelte Staatsbürgerschaft, die Situation in der Landwirtschaft und den Breitband- und Mobilfunkausbau mit staatlicher Förderung. Ein Problem für die Energieversorgung stelle sich, wenn die vorgesehene Abschaltung der Kernkraftwerke erfolgen soll und Leitungen vom Norden in den Süden für alternative Energie noch nicht fertiggestellt sind.Die innere Sicherheit sei für die CSU besonderes Thema. Die Auslegung des Ausreisegesetzes und die Rückführung von Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsländern sollte nach seiner Meinung in ganz Deutschland gleich gehandhabt werden.Für Holmeier ist es absehbar, dass der amerikanische Präsident Donald Trump Europa schwächen will. Für die Europäische Union sei eine gemeinsame Strategie nach der Brexit-Entscheidung in Großbritannien von großer Bedeutung. Wirtschaftlich sei Deutschland die "Lokomotive Europas", Vertrauen in die Politik spiele dabei sicher eine entscheidende Rolle. In der Diskussion kamen unter anderem die EEG-Umlage, die Möglichkeit einer Gasversorgung, die Situation der Bundeswehr und die bürokratischen Anforderungen für landwirtschaftliche Betriebe zur Sprache. Ein weiteres Thema war, wie so oft, die Staatsstraße 2159 zwischen Gaisthal und Schönsee. Hier hofft man auf eine baldige Realisierung des Ausbaus.