Politik Schönsee

29.06.2017

19

0 29.06.201719

Trotz des tollen Badewetters im Juni: Der Sommer ist erst wenige Tage alt. Der Stadtrat Schönsee machte sich am Dienstag einen Überblick über die Sanierung des Funktionsgebäudes am Moorbad. Diskussionsstoff bargen Anträge von Thomas Schiller (FWG).

Umformulierung gefordert

Genau abgewogen

Das "Moorbad" in der Böhmerwaldstraße - gegenüber dem Festplatz gelegen - bietet Idylle pur. Große schattige Bäume spenden Schatten und die mit Sitzstegen eingefasste Wasserfläche wird aus einer naheliegenden moorhaltigen Quelle gespeist. Das Wasser ist deshalb eher trüb, jedoch absolut naturbelassen. Damit sich die Badegäste bei freiem Eintritt wohlfühlen, hat sich der Stadtrat zur Sanierung des Funktionsgebäudes entschlossen. Auch der Kiosk soll wieder geöffnet werden.Nach der Präsentation der Modelle für die Erlebniswelt beim Ortstermin am Moorbad (wir berichteten) nahmen die Stadträte deshalb auch gleich die Sanitäranlagen in Augenschein. Wie Bürgermeisterin Birgit Höcherl informierte, sei hier in den zurückliegenden Wochen schon viel passiert. Die Holzverkleidung ist fertig und in die Toiletten werden noch Trennwände eingebaut. Gemeinsam wurde die Farbgebung dafür festgelegt. Besprochen wurden auch weitere Details, wie eine neue Türe für den Wickelraum.Wieder zurück im Sitzungssaal des Rathauses ging es bei Punkt zwei um die Zurücknahme des Antrages von Stadtrat Thomas Schiller auf Errichtung eines Gehweges zur Norma. Schon bei Eröffnung der Sitzung hatte er den Antrag auf Änderung der Tagesordnung gestellt: "Die Zurücknahme meines Antrages kann kein Tagesordnungspunkt sein, sondern ist unter Informationen bekanntzugeben. Denn da kann kein Stadtrat zustimmen oder darüber beschließen." Er verlangte eine Umformulierung des Punktes, wie beispielsweise "Errichtung eines Gehweges zur Norma: Beratung und ggf. Beschlussfassung über das weitere Vorgehen." Dieses Verlangen wurde mit vier Gegenstimmen vom Gremium abgelehnt. Wie Geschäftsstellenleiter Matthias Jeitner begründete, stelle die Bürgermeisterin die Tagesordnung auf und Anträge seien öffentlich zu behandeln.Jeitner las Schillers Begründung für den Rückzug des Antrages vor. Dieser sei unter dem Aspekt gestellt worden, dass die Kosten nicht auf die Anlieger umgelegt werden dürfen, was jedoch nicht möglich sei. Schiller stellte auch fest, dass die FWG - wenn sie damals im Gremium gewesen wäre - niemals zugestimmt hätte, dass die Norma in Stadtnähe ohne Gehweg bauen darf. Daraufhin entwickelte sich eine heftige Diskussion. Hans Schieber stellte fest, dass die Genehmigungsbehörde das Landratsamt und nicht die Gemeinde sei. Josef Irlbacher betonte, dass weder Norma noch das Straßenbauamt einen Gehweg gefordert hatten. Auch wollte man damals die Geschäfte der Innenstadt nicht schwächen."Der Antrag sollte bestehen bleiben, damit die Leute sicher zur Norma rausgehen können", warf Reinhard Kreuzer ein, "auch andere Anlieger haben für einen Gehweg bezahlen müssen." Dies sah auch Josef Eibauer so, der die Rücknahme als "schwach" betitelte. Auf einen durchschnittlichen Anlieger würden etwa 1000 bis 2000 Euro zukommen.Bürgermeisterin Birgit Höcherl bezeichnete die Vorwürfe Schillers an die Adresse einiger Stadträte als "allerhand" und stellte fest, dass man damals das "Für und Wider" genau abgewogen habe. Sie gab bekannt, dass bis zum Herbst eine Kostenschätzung für den Gehweg gemacht wird und stellte fest: "Die Rücknahme des Antrags hat nichts damit zu tun, ob die Stadt den Weg baut." Weiterer Artikel siehe unten.