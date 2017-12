Politik Schönsee

20.12.2017

Das Weihnachtsessen des Stadtrates muss warten. Denn bevor die letzte Sitzung des Jahres endet, wird noch einmal "Schönseer Rathauskost" aufgewärmt. Der Beschluss für eine Anpassung der Kampfhunde-Steuer ist einstimmig.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung Weiter ging es mit der Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung vom 21. November. Dies erfolgte zwar einstimmig, aber Stadtrat Thomas Schiller brachte noch einmal die Beratung über die neue Friedhofsgebührensatzung in Erinnerung. Dabei habe ihm der Hinweis des Geschäftsstellenleiters gefehlt, dass es laut Bestattungsgesetz erwünscht ist, dass auf Grabsteine aus Kinderarbeit verzichtet wird. "Ich hätte sonst nicht dafür gestimmt", so Schiller. "Keinem ist daran gelegen, dass Billig-Importe aus Fernost der Fall sind", führte die Bürgermeisterin an. Außerdem habe Matthias Jeitner auf die juristischen Probleme bei dieser Thematik hingewiesen. Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.



Der Punkt "Informationen und Fragen" barg noch einiges an "Streit-Potenzial" in sich - was auch ausgeschöpft wurde. Nachdem der Geschäftsstellenleiter in der vergangenen Sitzung in Bezug auf die Bausache Hopfner scharf angegriffen wurde ("Zwölf Wochen hat die Verwaltung nichts unternommen"), listete dieser alle Fakten akribisch auf. Und zwar beginnend vom Schreiben der Familie Hopfner am 4. Mai 2016, der Behandlung im Bauausschuss am 10. Mai 2016 bis zu einem nichtöffentlichen Stadtratsbeschluss im Juli 2017 und der Weiterleitung des Bauvorbescheid-Antrags im September 2017. Die aktuelle Datenlage: Der Antrag für das Bauvorhaben im Außenbereich liegt beim Landratsamt zur Entscheidung. "Das Landratsamt sagt, es liegt kein Antrag vor", führte der Vater des Bauwerbers, Stadtrat Andreas Hopfner, an und ergänzte: "Wem sollen wir nun glauben?". Jeitner verwies auf ein "inhaltliches Problem". So hätte das Landratsamt Schwierigkeiten damit gehabt, den Schriftsatz als ordentlichen Antrag zu identifizieren. Die Bürgermeisterin stellte fest, dass die Verwaltung "nichts blockiert" hat und die Anschuldigungen damit haltlos seien. Als "unter der Gürtellinie" bewertete sie Aussagen von Peter Pfaffl, der monierte, dass die Stadt private und gewerbliche Bauwerber zu wenig unterstützt.



Zum Ende der öffentlichen Sitzung betonte Birgit Höcherl in ihrem "weihnachtlichen" Schlusswort: "Wir haben viel geschafft in 2017." Sie führte den Breitbandausbau an, wobei allerdings die Ausbesserungen erst im Frühjahr erfolgen. Bei der Ortsdurchfahrt in Dietersdorf wurden unter anderem die Gehwege saniert. Der Ausbau der Pfarrgasse ist fast fertig und nach dem Abbruch von alter Schule und Zäch-Anwesen erfolgt 2018 die Neugestaltung der Plätze. Große Anerkennung für die Kreativität sprach sie dem Bauhof aus, nachdem am Moorbad schon die drei Türme für den neuen Spielplatz stehen. Die Stadträte honorierten die Leistung mit Applaus. Höcherl verwies darauf, dass die Planung des neuen Kindergartens viel Zeit in Anspruch genommen hat.

Hoffnung nicht erfüllt Anschließend listete sie einige Veranstaltungen auf, welche wieder viele Leute ins Schönseer Land gebracht haben. Sie lobte den Einsatz der vielen Ehrenamtlichen, die dazu beitragen, die Region positiv darzustellen. Ein Dank galt auch ihren Stellvertretern. An das Gremium gewandt meinte die Bürgermeisterin: "Meine Hoffnung von 2016, in eine konstruktivere Stadtratsarbeit zurückzufinden, hat sich nicht erfüllt. Ich kann deshalb heute nur wieder alle dazu auffordern."

Die Änderung der Hundesteuersatzung in Bezug auf eine höhere Steuer für Kampfhunde stand am Dienstag ganz oben auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung. "Es gibt immer mehr Probleme. Wir müssen die Sätze angleichen", sagte Bürgermeisterin Birgit Höcherl. Vor allem bei Mischlings-Kampfhunden sei der Arbeitsaufwand für die Verwaltung enorm.Wie Geschäftsstellenleiter Matthias Jeitner ausführte, müsse bei Auffälligkeiten eine Wesensprüfung (tierärztliches Gutachten) angefordert und meist bereits im Vorfeld ein Maulkorb- und Leinenzwang ausgesprochen werden. "Für einen Kampfhund braucht der Halter eine Genehmigung", so Jeitner. Schwierig werde es aber dann, wenn es sich um einen Kampfhund-Mischling handelt. Bei Pitbull und Bullterrier sei die Regelung klar, während andere Rassen (wie Mastino) aufgrund eines entsprechenden Gutachtens auch als "normale" Hunde heruntergestuft werden können.Derzeit sind für den Gemeindebereich Schönsee 197 Hunde angemeldet; davon 2 als Kampfhunde. Die Hundesteuer beträgt für alle 30 Euro im Jahr; ermäßigt um 15 Euro bei der Haltung in Einöden oder Weilern. Wie Jeitner ausführte, haben andere Kommunen höhere Steuersätze für Kampfhunde, welche von 90 Euro (Stadlern), 93 Euro (Oberviechtach) bis 300 Euro (Weiding) oder sogar bis zu 500 Euro (Hemau) reichen. Nachdem es aktuell Auffälligkeiten gegeben hat - und die beiden anderen Gemeinden im Schönseer Land ihre Sätze erhöhten - schlug die Bürgermeisterin vor, künftig 200 Euro einzuheben. Nach kurzer Diskussion wurde auf Anregung von Stadtrat Michael Präßl ein einstimmiger Beschluss für das fünffache der normalen Hundesteuer gefasst. Dies bedeutet, dass damit für Kampfhunde eine jährliche Steuer in Höhe von 150 Euro fällig wird.Peter Pfaffl regte an, dass man auch gleich die normale Gebühr erhöhen könnte, nachdem viele "Tretminen" für Ärger und Arbeit sorgen. Außerdem sollten Boxen für Kotbeutel aufgestellt werden. "Ich habe bereits ein Angebot eingeholt und für den Haushalt 2018 zur Diskussion vorgesehen", informierte Birgit Höcherl. Leider würden oft alle Appelle nicht fruchten, wobei sich die Bürger nicht scheuen sollten, uneinsichtige Hundehalter direkt anzusprechen.