Sport Schönsee

25.06.2017

25.06.2017

247 Starter gingen beim 23. Johannislauf des WSV Schönsee an den Start. Beim Wettkampf - eine von neun Laufveranstaltungen im Oberpfälzer Volkslauf-Cup 2017 (OVL-Cup) - entschied im stark besetzten Teilnehmerfeld bei den Männern der Schlussspurt. Tim Randame Cherif, Telisfinanz Regensburg, siegte auf der 9200-m-Strecke in 35:05 Minuten nur eine Sekunde vor dem Zweitplatzierten, Stefan Gmeiner von der DJK Weiden (M 35.).

Bei den Frauen kämpfte sich die U18-Läuferin Christina Schopper und Vorjahresdritte vom TV Vohenstrauß in der Zeit von 20:02 Minuten an die Spitze. Alle Siegerzeiten blieben deutlich unten den Vorjahreszeiten - vermutlich der großen Hitze geschuldet. Der WSV-Schönsee bot dem großen Teilnehmerfeld einen bestens organisierten Wettkampf. Ein gutes Zeichen für den Jugendsport war das mit 115 Startern sehr große Teilnehmerfeld in den Schüler- und Jugendklassen. Erste Rennatmosphäre schnupperten 13 Bambinis über 400 Meter.Hinter Christina Schopper, der schnellsten Frau im Teilnehmerfeld von 53 Damen, kamen als Zweite Lea Schwarzmeier vom LLC Marathon Regensburg in 20:32 (Frauen) und als Drittschnellste Bianca Biesler-Muckenschnabel vom WSV Nabburg in 20:41 (W 30) ins Ziel. Bei den Herren gab es mit dem Regensburger Tim Randame Cherif einen erstmals in Schönsee startenden Sieger. Es war ein spannender Schlussspurt, in dem sich Stefan Gmeiner geschlagen geben musste. Der Anstieg bei Gut Dietersberg verlangte den Läufern alles ab - hier machten einige schlapp und gaben auf. Ausgangspunkt für die fünf Strecken war der Festplatz in Schönsee. Der 23. Johannislauf ging vor einer großen Zuschauer- und Betreuerkulisse über die Bühne. Immer wieder brandetet Beifall auf, als die Läufer starteten und beim Rundendurchlauf am Festplatz vorbeikamen.