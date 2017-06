Sport Schönsee

18.06.2017

1

0 18.06.2017

(wsv) Die Läuferelite der Oberpfalz trifft sich am Samstag, 24. Juni, beim 23. Johannislauf des Schönseer Wintersportvereins (WSV). Der Wettbewerb ist Teil des Oberpfälzer Volkslauf Cups (OVL-Cup), zu dem heuer im Jahr seines 25-jährigen Bestehens neun Laufveranstaltungen in der mittleren und nördlichen Oberpfalz zählen.

Der WSV gehört mit seinem 23. Johannislauf zu den Vereinen, die fast solange dabei sind, wie es den OVL-Cup gibt. Die Wettbewerbe unter dem Dach des Cups nach dem Motto "Fit bleiben - mitlaufen - mit gewinnen" ziehen jedes Jahr eine große Zahl Oberpfälzer Laufsportbegeisterter an, Startfelder zwischen 200 und 300 Läufern sind Zeichen für die Beliebtheit des OVL-Cups.Traditionell ist beim Johannislauf des WSV-Schönsee der Festplatz an der Böhmerwaldstraße Start und Ziel. Der Startschuss fällt am Samstag um 15 Uhr zum ersten Lauf der Kinder in den Klassen U 10, U 11 und U 12. Es folgen weitere vier Läufe, darunter auch ein Wettbewerb für Bambini und Hobbyläufer. Höhepunkt am Schluss ist um 16.15 Uhr der Start der Männer. Die sehr schönen Strecken gehen für die Jüngsten rund um dem Keckenweiher und ab der Jugend am Aschatal entlang bis Gut Dietersberg und wieder zurück. Die Frauen, die U 18, die Hobbyläufer und die Männer ab M 60 laufen zwei Runden mit 4600 Metern, die Männer vier Runden mit 9200 Metern.Meldeschluss ist Freitag, 23. Juni, um 18 Uhr. Anmeldungen nimmt der WSV über das Meldeformular unter www.ovlcup.de entgegen. Dort und auf der WSV-Homepage www.wsvschoensee.de ist die Ausschreibung zu finden. Wer sich kurzfristig entscheidet, kann am Samstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start eine Nachmeldung abgeben.Dank der Möglichkeit, die Räume des Gartenbauvereins Schönsee und der Stadt am Festplatz nutzen zu können, finden Athleten und Gäste gute Bedingungen. Der WSV sorgt für die Organisation und Bewirtung.