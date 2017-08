Sport Schönsee

22.08.2017

Bei bestem Laufwetter ging der 9. Paneuropa-Halbmarathon über die Bühne. Mit 101 Läufern am Start in Stadlern knackte der anspruchsvolle Lauf die Hunderter-Marke. Auch die Zahl der Teilnehmer aus Deutschland steigt kontinuierlich. Nach 17 im Vorjahr starteten diesmal 23 deutsche Läufer - darunter die schnellste der Damen, Brigitte Frenzel vom TSV Detag Wernberg.

Bürgermeister Gerald Reiter aus Stadlern schickte das stattliche Teilnehmerfeld auf die 21,6 Kilometer lange Strecke. Die Strecke mit einigen bergigen Abschnitten verlangte trotz der hervorragenden Bedingungen den Läufern alles ab. Das Ziel in Pobežovice (Ronsperg) erreichte als schnellster Läufer (Klasse M/A) Jiri Voják von Mílari Domažlice in 1:14:04 Stunden - fünf Minuten schneller als der Vorjahresgewinner. Der Sieger war sieben Minuten schneller als der zweitplatzierte Tomás Tresnák vom Verein Sklarna Ajeto Lindav. Gesamtdritter wurde Dirk Hohmann von der SG Indersdorf in Oberbayern in 1:21:25 in der Klasse M/B. In dieser Klasse standen mit Markus Gleissl (Burglengenfeld) und Markus Schreiner (DJK Weiden) in 1:23:36 und 1:27:04 zwei weitere Deutsche auf dem Siegerpodest.Bei den Damen gewann in der Zeit von 1:33:28 Stunden Brigitte Frenzel vom TSV Detag Wernberg, die zur Zweitplatzierten aus Pilsen, Stanislava Forsterová (1:46:47), satte 13 Minuten Vorsprung herauslief. Zweitschnellste Deutsche war Helga Spörl aus Schönsee in 2:01:04 (Gesamtplatz zwölf bei den Damen).Das Teilnehmerfeld mit Läufern von Berlin bis Prag hat gezeigt, dass sich der Paneuropa-Halbmarathon zu einem Wettbewerb entwickelt hat, der immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein gutes Omen für die zehnte Auflage im nächsten Jahr.