21.01.2018

Insgesamt 38 Mitglieder - 32 Herren und 6 Damen - hat der Verein "Stockschützen Schönseer Land" in seinen Reihen. Davon können 18 als Passinhaber an den offiziellen Verbandsspielen teilnehmen. Vorsitzender Albert Singer junior informierte darüber bei der Jahreshauptversammlung und gab einen Überblick über den Spielbetrieb.

Beim Wettbewerb um den Kreispokal der Herren, der auch als Standortbestimmung für Aktive galt, nahm eine Mannschaft im vergangenen November teil. Aktuell seien für den Spielbetrieb im Winter zwei Herrenteams gemeldet. Die Spiele werden am Samstag, 10. Februar, in der Eissporthalle in Weiden ausgetragen. In den Klassen "Kreisliga" und "Kreisklasse A" sind die Teams der Stockschützen dabei.Als weiteren Termin für die Aktiven nannte der Vorsitzende den Wettbewerb "Kreispokal Herren", der am 28. April ausgetragen wird. Im Mai steht das "Zielschießen" in Nabburg auf dem Spielplan. Am Samstag, 21. Juli, spielt eine Herrenmannschaft in der Kreisklasse A, und am darauffolgenden Sonntag sind in der Kreisklasse B die Spiele für die Stockschützen terminiert. Der Vorsitzende wies die Sportler darauf hin, dass bei Meisterschaften und Pokalspielen nur gültige Platten an den Stöcken verwendet werden dürfen.Wegen der Trainingsmöglichkeiten in der Eishalle Weiden werde sich der Vorstand zur gemeinsamen Teilnahme mit einem Nachbarverein abstimmen. Das Training auf dem Vereinsgelände am Steinbühl sollte, je nach Wetter, einmal in der Woche stattfinden. Vereinsintern wurden Franz Gaag, Reinhard Kreuzer und Herbert Maier als Kassenprüfer für 2018 bestimmt.Bürgermeisterin Birgit Höcherl betonte die Bedeutung des Trainings: Es diene als Ansporn für die Ergebnisse und stärke auch die Gemeinschaft. Sie wünsche sich Aktivität auf den Stockbahnen. "Damit sollte auch bei den Jüngeren Interesse an diesem Sport geweckt werden", meinte sie und dankte den Verantwortlichen und Mitgliedern für das Engagement in dieser Sportart. Außerdem empfahl sie, im Ferienprogramm Kinder für das Stockschießen zu begeistern.