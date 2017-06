Als Christen mitbauen an der Kirche Gottes

Vermischtes Schönsee

23.06.2017

22

"Komm herab du Heiliger Geist ..." Eindrucksvoll gab es von den Sängern und Instrumentalisten vom "Musikkreis Gaisthal und Freunde" die Einstimmung zum Festgottesdienst anlässlich der Firmung in der Pfarrkirche.

Persönliche Worte

In Verbindung bleiben

(mmj) Nach dem feierlichen Einzug in das Gotteshaus mit den Ministranten und Pfarrer Wolfgang Dietz begrüßten Firmlinge Domkapitular Prälat Dr. Franz Frühmorgen. Diese brachten ihre Freude darüber zum Ausdruck, bei diesem Gottesdienst die Heilige Firmung gespendet zu bekommen. Sie dankten allen, die sie auf dieses Sakrament vorbereiteten.Sehr persönlich wandte sich Dr. Frühmorgen in seiner Predigt an die 40 Firmlinge. Wie lebensnotwendig das Atmen für das Leben sei, machte der Geistliche mit verständlichem Beispiel deutlich. Dennoch gebe es Situationen, dass einem sprichwörtlich "die Puste ausgehe", genauso wie oft auf dem Spielfeld des Lebens. Niederlagen, Rückschläge und Enttäuschungen fordern dann Mut und Selbstbewusstsein um wieder auf die Beine zu kommen. Die Firmlinge werden mit der gegebenen Liebe der Eltern, die aber auch fordern und mahnen, als gute Menschen im Raum der Kirche groß werden. Mit Selbstvertrauen und Stärke können sie im Leben ihren eigenen Weg und mit guten Entscheidungen gehen.Jesus gab seinen Jüngern keine Ratschläge, er gab ihnen seinen Geist mit auf ihrem Weg. Mit der Firmung werde an den Firmlingen äußerlich keine Veränderung festzustellen sein. Der Geist Gottes solle aber allen Kraft für ihren weiteren Lebensweg geben. Diesen Geist kenne man in jeden Menschen auch darin, wenn dieser Traurige tröstet und Menschen aufrichtet, wenn diese am Boden liegen. Jeder wünsche sich, dass ihm jemand zur Seite stehe. Durch das Gebet können sich alle in die Atmosphäre Gottes stellen und als Christen die Kirche Gottes mit bauen.Domkapitular Dr. Frühmorgen segnete anschließend die Kerzen der Firmlinge. Zur Spendung des Sakraments traten diese mit ihrem Paten vor den Geistlichen, der an jeden persönliche Worte richtete.Zum Abschluss des Gottesdienstes dankte Pfarrer Wolfgang Dietz Prälat Dr. Frühmorgen für die Firmung in der Pfarrei sowie für die Mut machenden Worte. Er wünsche sich, dass alle Firmlinge immer mit Gott in Verbindung bleiben.