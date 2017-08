Am Freitag Premiere - Weitere Vorstellung am Samstag

Vermischtes Schönsee

01.08.2017

21

0 01.08.201721

Freitag, 3. August 2007: Vor zehn Jahren weckten die Darsteller erstmals beim Freilichtspiel "Pascher - die Nacht der langen Schatten" mit Blick auf die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ein Stück Heimatgeschichte. Jährlich, an diesem Freitag und Samstag also in der elften Saison, erinnern die Mitwirkenden seitdem am Eulenberg damit an bayerisch-böhmische Vergangenheit.

Das Leben in der Grenzregion war nicht leicht, der Erlös vom Paschen (Schmuggeln) linderte die Not die auf bayerischer wie böhmischer Seite herrschte. Und wenn die Grenzer, die ein wachsames Auge über das Gesetz hielten, Schmuggler dingfest machen konnten, waren die Strafen oft gewaltig.Die Geschichte auf dem Eulenberg beginnt damit, dass sich ein junges tschechisches Mädchen aufmacht, nach der Geschichte ihrer Familie zu suchen. Sie erfährt dabei vom Schmuggeln und einer Liebesbeziehung über Ländergrenzen hinweg, die schließlich schicksalshaft endet.Mit Autor und Regisseur Martin Winklbauer haben sich die Spieler auf die Aufführungen wieder vorbereitet. Premiere ist am Freitag, 4. August, auf dem Gelände beim Bergweberhaus in Friedrichshäng/Eulenberg, eine weitere Aufführung folgt am Samstag, 5. August, jeweils 20 Uhr. Das Begleitprogramm beginnt um 18 Uhr, bis 19 Uhr ist die Zufahrt zum Parkplatz möglich. Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich.