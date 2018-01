Vermischtes Schönsee

01.01.2018

271

0 01.01.2018271

In der Silvesternacht gegen 1 Uhr zündeten mehrere Personen auf dem Dorfplatz in Schönsee-Rackenthal Silvesterböller. Ein 15-jähriger Schüler wurde laut Mitteilung der Polizei beim Zünden eines Feuerwerkkörpers so schwer an der Hand verletzt, dass er das Endglied des linken Zeigefingers verlor. Mit Verbrennungen im Handinneren wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Die Sachbearbeitung des Vorfalls hat die Polizei Oberviechtach übernommen.