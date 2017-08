Vermischtes Schönsee

Die Staatsstraße 2159 in Schönsee ist ab Montag, 21. August, zwischen der Einmündung der Eslarner Straße (Staatsstraße 2154) und der Zufahrt nach Friedrichshäng auf einer Länge von rund drei Kilometer für drei Wochen voll gesperrt. Der Grund sind Asphaltierungsarbeiten.

Gehwege offen

Noch Restarbeiten

Die Vorarbeiten im Zuge der Staatsstraße 2159 für die Wasserleitungs- und Kanalerneuerung sowie zur Umgestaltung des Kirchplatzbereiches in Dietersdorf sind weitestgehend abgeschlossen. Nunmehr folgt die Instandsetzung der Fahrbahn der Staatsstraße 2159. Aus diesem Grunde wird am Montag, 21. August, circa 7 Uhr, die Staatsstraße 2159 im Gesamtabschnitt zur Ausführung der Fräsarbeiten voll gesperrt. Die Zufahrt zu den einzelnen Anwesen kann während dieser Arbeiten provisorisch aufrecht erhalten werden.Ab Montag, 28. August, werden dann die eigentlichen Asphaltierungsarbeiten begonnen. Ab diesem Zeitpunkt kann die Fahrbahn der Staatsstraße 2159 nicht mehr befahren werden. Das Aufbringen des Schichtenverbundes und die As-phaltierungsarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten. Somit ist die Ortschaft Dietersdorf entweder von Schönsee oder von Stadlern her erreichbar. Die Asphaltierungsarbeiten im ersten Abschnitt von Schönsee bis Dietersdorf (Ortsmitte) werden voraussichtlich im Zeitraum Montag, 28. August bis Freitag, 1. September und die Asphaltierungsarbeiten im Abschnitt Dietersdorf bis Zufahrt Friedrichshäng im Zeitraum Montag, 4. bis Freitag, 8. September ausgeführt.Vor Aufbringen des Schichtenverbundes auf die Fräsfläche werden die entsprechenden Streckenabschnitte während der gesamten Asphaltierungsarbeiten im jeweiligen Abschnitt vollständig gesperrt. In Dietersdorf wird die Fahrbahn entsprechend abgeschrankt, damit diese nach Aufbringen des Schichtenverbundes auch nicht betreten wird. Das über die Raiffeisenstraße in Schönsee an die Staatsstraße angeschlossene Wohngebiet kann während der unmittelbaren Asphaltierungsarbeiten über die Lindauer Straße erreicht werden. Die Gehwege können in dieser Zeit durchgängig benutzt werden. Es ist geplant, dass ab Freitag, 8. September (nachmittags) die Staatsstraße wieder befahrbar ist.In den Folgewochen sind noch Arbeiten an den Gehwegen, an den Banketten und die Herstellung der Markierung vorgesehen. Die Baumaßnahme soll dann bis Ende September 2017 endgültig abgeschlossen sein. Die Umleitung für die beiden Sperrabschnitte verläuft von Schönsee über die Staatsstraße 2154 über Weiding und die Kreisstraßen Cham 52/Sad 52 über Schönau nach Schwarzach. Analog in Gegenrichtung. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die auftretenden Behinderungen gebeten.