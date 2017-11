Vermischtes Schönsee

29.11.2017

29.11.2017

70 Mitglieder zählt aktuell der IG-BAU-Ortsverband. Im Zuge von Neustrukturierungen wurde der Zuständigkeitsbereich auf den Raum Eslarn ausgeweitet. Darüber informierte Vorsitzender Josef Bauer die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Haberl.

Weiter berichtete Bauer von der Ehrung für Josef Bauer, Jürgen Huska (beide Rackenthal), Helmut Krämer (Waidhaus), Gerhard Horn und Rudolf Seitz (beide Stadlern) bei der Bezirksversammlung in Klardorf für 25-jährige Zugehörigkeit zur Gewerkschaft. Zusammen mit seinem Stellvertreter Rudolf Horn habe er an den überörtlichen Versammlungen teilgenommen und in den vergangenen Monaten zehn Kollegen zu markanten Geburtstagen gratuliert. Mit zwei Ausflugsfahrten kam auch das Gesellige nicht zu kurz. Allerdings wünsche er sich, dass bei Veranstaltungen wie auch bei der Jahreshauptversammlung die Gewerkschaftsangehörigen eine stärkere Präsenz zeigen.Engagiert und deutlich sprach Petra Katens die derzeitige Situation am Bau an. Die Auftragsbücher der Unternehmen seien gefüllt, im Vergleich zu den vergangenen Jahren können höhere Angebote durchgesetzt werden. Wünschenswert wäre in dieser Situation, wenn auch die Arbeitnehmer zusätzliche Leistungen erhalten. Sie erinnerte an die Tarifverhandlungen im vergangenen Monat, bei denen zwar die Bau-Mindestlöhne gesichert werden konnten. Allerdings fehle dem Ministerium jetzt Zeit, dieser Vereinbarung die Allgemeinverbindlichkeit zu erteilen. Das bedeute, dass Arbeitnehmer, die nicht IG-BAU-Mitglied sind, mit Beginn des kommenden Jahres keinen Anspruch auf den Bau-Mindestlohn haben. Eine weitere Entscheidung fiel bei den Gesprächen darüber, dass 2020 für alle Lohngruppen der Unterschied zwischen Ost und West wegfalle und dann gleiche Stundenlöhne gelten.Bei der Erwerbsminderungsrente gelte aktuell ab dem 63. Lebensjahr ein abschlagsfreier Bezug, wenn 35 Jahre Zahlung von Pflichtbeiträgen, Anrechnungs- oder Ersatzzeiten nachgewiesen sind. Ab 2024 sind dann bei dieser Rentenform 40 Jahre nachzuweisen. Die Gewerkschaft, so Petra Katens, stehe jederzeit den Arbeitnehmern mit Beratungen hilfreich zur Seite.