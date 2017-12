Vermischtes Schönsee

19.12.2017

Erste-Hilfe-Leistung verlangt Kenntnis und Einsatzbereitschaft. Bei Notfällen werden für Betroffene gefühlt Minuten zu Stunden. Wertvolle Hilfe bekommen diese vom Helfer vor Ort.

Vielfältig gefordert

Plus für Bevölkerung

Helfer vor Ort Wie Taktischer Leiter Johannes Seiler ausführte, sind als Helfer vor Ort (HvO) zur Zeit fünf Personen im Einsatz. Seit Dezember 2016 gab es für die Diensthabenden 98 Alarmierungen. Aufgeteilt in Tages-/Nachteinsätze waren 56 in der Zeit von abends 19 Uhr bis morgens 7 Uhr. Bemerkenswert sei die Tatsache, so Seiler, dass zwischen der Erstversorgung eines Patienten durch den HvO und dem Eintreffen des Rettungsdienstes eine Zeitspanne von knapp neun Minuten liege. (mmj)

Bereitschaftsleiter Hans Eichstetter ließ in seiner Rückschau bei der Jahresabschlussfeier die vergangenen zwölf Monate nicht nur für die Mitglieder der Rotkreuzgemeinschaft Revue passieren. Umfassenden Überblick über das ehrenamtliche Engagement der Rotkreuzhelfer erhielten auch die Bürgermeister Birgit Höcherl (Schönsee), Gerald Reiter (Stadlern), Manfred Dirscherl (Weiding) sowie Kreisbereitschaftsleiter Willi Klein und Weidings Altbürgermeister Hans Wirnshofer.Über 2000 Stunden, so Eichstetter, investierten die Aktiven im Bereitschaftsdienst bei verschiedensten Veranstaltungen und in Fortbildungsmaßnahmen. Die Sanitäter waren beim Jubiläum der Feuerwehr, bei den Freilichtspielen am Eulenberg, beim Seefest und bei "Advent im Wald" dabei. Im Dienstplan hatte die Gemeinschaft unter anderem die Fußwallfahrten nach Pleystein und Horsovský Týn, das integrative Sportfest in Weiding, den "Frauentag" in Stadlern und das Pfarrfest. Bei den Evakuierungsmaßnahmen des Krankenhauses St. Barbara in Schwandorf kamen ebenfalls Aktive der Rotkreuzgemeinschaft zum Einsatz.Aktuell habe die Gemeinschaft mit den Folgen eines Wasserschadens in ihrer Unterkunft im ehemaligen "Haus der Bäuerin" zu kämpfen. Der Bereitschaftsleiter dankte den Bürgermeistern für die Unterstützung seitens der Kommunen. Sein besonderer Dank galt Josef Kreuzer für die Ausbildung, Daniela Prunhuber für die Organisation der Blutspendetermine und Josef Sperl, der sich um den Altkleidercontainer kümmert. Taktischer Leiter Johannes Seiler gab den Anwesenden einen Bericht über das Engagement der dienstleistenden Aktiven als Helfer vor Ort (HvO). Die aktuelle Ausrüstung sei auf Rettungsdienstniveau gebracht. Der HvO leiste bei Einsätzen nicht nur Zusammen- bzw. Zuarbeit mit dem Rettungsdienst im Landkreis Schwandorf. Diese gehe auch über die Landkreisgrenzen Richtung Cham und Neustadt/Waldnaab hinaus und reiche bis zum Luftrettungsdienst. Mit Feuerwehren im Einzugsgebiet wurde bei sieben Alarmierungen kooperiert.Johannes Seiler, der selbst zu den diensthabenden HvO-Kräften gehört, dankte seinen Kollegen für ihr Engagement. Sein besonderer Dank galt aber ihren Familienangehörigen, ohne deren Verständnis sie diese für die Bevölkerung oft lebenswichtige Aufgabe nicht leisten könnten.Die Berichte von Hans Eichstetter und Johannes Seiler, so Bürgermeisterin Birgit Höcherl, haben allen die Wichtigkeit der Rotkreuzgemeinschaft im Bewusstsein verankert. Der HvO-Dienst sei ein beachtliches Plus für die Bevölkerung. Die Bürgermeisterin lobte auch die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Rotkreuzgemeinschaft nach dem Wasserschaden. Von den Aktiven der Bereitschaft wünschte sich Höcherl in ihrem Engagement nicht nachzulassen. Im Sanitätsdienst und als Helfer vor Ort leisten sie einen besonderen Dienst in der Region. Ihre Amtskollegen Gerald Reiter und Manfred Dirscherl hoben ebenfalls die Bedeutung des HvO hervor. Die große Entfernung zum nächsten Rettungsdienst sei einfach Tatsache. Deshalb sei es für die Kommunen wichtig, dass Menschen vor Ort im Notfall hilfsbereit im Einsatz sind.Für Kreisbereitschaftsleiter Willi Klein verdeutliche die Anwesenheit der Bürgermeister die Wertschätzung der Kommunen für die Arbeit des Roten Kreuzes. Mit fünf Personen den HvO-Dienst in dieser Form aufrecht zu erhalten, zeige höchstes Engagement der Aktiven und größten Rückhalt seitens ihrer Angehörigen. Auch er sehe wegen der Entfernung und zur Überbrückung der therapiefreien Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes im Helfer vor Ort eine wertvolle Einrichtung.