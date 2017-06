Farbige Bänder zeigen das Miteinander

Vermischtes Schönsee

Zwischen den Schulen Schönsee und Pobežovice (Ronsperg) besteht seit 1992 eine Partnerschaft. Das Projekt "Kulturfrühling bunt" hat diese Verbindung nun mit flatternden Bändern untermauert.

Beide Nationalfarben

Wachstum erwünscht

(mmj) Die Verbundenheit wird mit gegenseitigen Besuchen und Aktionen gepflegt und ist zu einer Normalität im Schulleben geworden. Beim Projekt "Kulturfrühling bunt - Kunstaktion von Partnerschulen" bewiesen Schülerinnen und Schüler beider Einrichtungen wieder ihren Gemeinschaftsgeist.Ziel dieser Kunstaktion ist, dass bayerische und tschechische Schüler an gemeinsamen Aktionstagen von April bis Juni 2017 auf beiden Seiten an ausgewählten Bäumen, vorrangig auf dem Gelände ihrer Schulen, aber auch an weiteren geeigneten Plätzen, Textilbänder in den Nationalfarben Deutschlands und Tschechiens anbringen. So entstehen an vielen Orten in den bayerisch-tschechischen Nachbarregionen Farbtupfer, die auf den Kulturfrühling aufmerksam machen. Das Flattern der bunten Bänder zeige ein bewegtes Bild, das an die Lebendigkeit der deutsch-tschechischen Beziehungen erinnert.Begleitend setzen sich die Jugendlichen an den Schulen mit dem zeitgeschichtlichen Hintergrund, den Inhalten der Deutsch-Tschechischen Erklärung und dem aktuellen Bild der Beziehungen auseinander. Förderpartner sind der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds (DTZF) in Prag und der Landkreis Schwandorf. Werbepartner des CeBB ist die MERO Germany AG, Vohburg a. d. Donau (Betreibergesellschaft der Mitteleuropäischen Erdölleitung).In der Schule hatten Lehrkräfte und der Elternbeirat ein unterhaltsames Programm für die Schülerinnen und Schüler vorbereitet. Rektorin Maria Pfistermeister begrüßte alle Teilnehmer mit ihren Lehrkräften. Es treffen sich Freunde aus den Nachbarländern, so die Rektorin zu diesem vom Centrum Bavaria Bohemia kreierten Aktionstag anlässlich des Deutsch-Tschechischen Jugendaustauschs.Die Schulhymne vom "Schönseer Land" sangen die Kinder der Grundschule, ihre Freunde aus dem Nachbarland überraschten mit Gedichten und Liedern. Mirka Sebestova von der Schule in Pobežovice war, wie immer bei diesen Veranstaltungen, die ideale Dolmetscherin. Bürgermeisterin Birgit Höcherl freute sich über die Zusammenarbeit beider Schulen. Sie wünsche sich, dass die Freundschaft der Kinder und Erwachsenen beider Länder weiter wachse. Maika Viktor, Mitarbeiterin im CeBB, dankte den Schulleitern, Lehrkräften und Kindern beider Schulen für die Mitarbeit bei diesem Projekt, an dem 37 Schulen teilnehmen. Zum Abschluss hängten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Gäste, farbige Bänder an einem Baum, die auch bei der Schönseer Schule die kulturellen Verbindungen zwischen beiden Ländern zeigen.