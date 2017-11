Vermischtes Schönsee

28.11.2017

18

0 28.11.201718

Sehr aktiv im Vereinsleben und nur wenig Alarmierungen - bei der Feuerwehr Dietersdorf verläuft alles im grünen Bereich. Drei Personen stehen seit 50 Jahren im Mitgliederverzeichnis. Ein besonderer Einsatz dauerte gleich fünf Tage.

Beim Jubiläum gefordert

Lob für Engagement

Ehrungen 25 Jahre: Hedwig Wild, Marianne Wurm; 40 Jahre: Johann Linsmeier, Franz Singer; 50 Jahre: Manfred Paa, Erwin Schmid, Wenzel Wild. (mmj)

-Dietersdorf. Die Generalversammlung der Wehr im Gasthof Waldblick war gut besucht. Vorsitzender Sandro Schwarz eröffnete den Abend, Chronist Florian Gradl und Kommandant Georg Bayer ließen ein Vereinsjahr mit vielen Terminen Revue passieren.Im Rückblick aufs Vereinsgeschehen seit der letzten Hauptversammlung ließ Gradl die Besuche von Christbaumversteigerungen und Faschingsveranstaltungen sowie den eigenen Feuerwehrball Revue passieren. Die Teilnahme an kirchlichen Feierlichkeiten wie das Patrozinium in Dietersdorf, am Fronleichnamsfest und am Pfarrfamilienfest in Schönsee standen mit im Programm. Den Florianstag im KBM-Bereich hatte die Wehr selbst ausgerichtet. Beim Bürger- und Seefest waren die Feuerwehrler mit ihrer Weißbierschänke und der Weinstube dabei.Höhepunkt der vergangenen zwölf Monate war die Teilnahme am Gründungsfest zum 150-jährigen Bestehen der Schönseer Feuerwehr. Als Ehrenpatenverein war es für die Dietersdorfer eine Selbstverständlichkeit, an allen fünf Festtagen zusammen mit den Festmädchen und -damen dieses Ereignis mitzufeiern. Weiter folgten die Mitglieder den Einladungen zu verschiedensten Veranstaltungen im Bereich des Schönseer Landes. Als Nächstes stehen die Nikolausaktion (5. Dezember), die Sicherheitswachen beim "Advent im Wald" am Eulenberg (9./10. Dezember), die Christbaumversteigerung (5. Januar) und der Feuerwehrball (13. Januar) im Terminkalender.Weiter erinnerte Gradl an besondere Geburtstage von 15 Mitgliedern, denen der Vorstand die Glückwünsche der Wehr persönlich aussprach. Trauriger Anlass war es für alle, die langjährigen Vereinsangehörigen Georg Hasl senior und Josef Bauer zur letzten Ruhestätte zu begleiten. Zu den Einsätzen berichtete Kommandant Georg Bayer von der Alarmierung zu einem Brandfall und einer Leistung in technischer Hilfe. Zu Sicherheitswachen waren die Aktiven überwiegend bei den Freilichtspielen und beim "Advent im Wald" am Eulenberg eingesetzt. Ihre Kenntnisse vertieften die für schweren Atemschutz zuständigen Wehrmänner auf der Übungsstrecke, zwei Aktive nahmen am Lehrgang für Gruppenführer teil. Für kommendes Jahr seien die Leistungsabzeichen "Wasser" und "Technische Hilfeleistung" geplant.Jugendwart Alexander Vogl berichtete, dass die Nachwuchskräfte Doris Hanauer, Anja Kulzer, Franziska Kulzer, Michael Kulzer und Tamara Stoiber beim Wissenstest erfolgreich ihre Kenntnisse unter Beweis stellten. In ihrem Grußwort dankte Bürgermeisterin Birgit Höcherl den Mitgliedern für ihre Aktivität. Sie lobte den Ablauf des Florianstages, hob die starke Gemeinschaft beim Jubiläum der Schönseer Wehr sowie die Jugendarbeit hervor. Sie nahm die Gelegenheit zum Anlass, auf die neu gestaltete Ortsmitte hinzuweisen und wünschte sich, dass dieser Platz mit Leben erfüllt werde. Als Vorsitzende des Paschervereins dankte sie für die stete Einsatzbereitschaft bei den Veranstaltungen am Eulenberg.Trotz der wenigen Alarmierungen war für Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner das Engagement aller im Vereinsleben bestens. Erfreulich für ihn sei zudem, dass der Förderung des Nachwuchsbereichs ein besonderes Augenmerk gilt.Für sieben Mitglieder hatte das Führungsgremium Urkunde und Ehrennadeln vorbereitet, die Vorsitzender Sandro Schwarz und Kommandant Georg Bayer an die anwesenden Jubilare überreichten (siehe Infokasten). Abschließend verwies der Vorsitzende noch auf die Internet-Präsenz der Feuerwehr, die unter www.ffw-dietersdorf.de erreicht werden kann.