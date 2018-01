Vermischtes Schönsee

534 Stunden sind die Aktiven nach Alarmierungen im Einsatz. Darüber wird vom Kommandanten genau Buch geführt. Unzählige Stunden, nicht nur von Mitgliedern, werden 2017 für das Gelingen eines besonderen Ereignisses aufgebracht. Und darüber sind nicht nur die Floriansjünger stolz.

Bei 29 Einsätzen gefordert

Gut aufgestellt

Statistik Aktuell zählt die Wehr 40 Aktive, davon seien 27 für den Einsatz mit Atemschutzgeräte ausgebildet. Im vergangenen Jahr wurden 1350 Übungsstunden absolviert. Fünf Mitglieder besuchten den Lehrgang zum Gruppenführer, zwei absolvierten die Unterrichtsreihe zum "Ausbilder in der Feuerwehr". An der "Modularen Truppausbildung" nahmen zwei Feuerwehrler teil und der Aus- bzw. Fortbildung als Atemschutzgeräteträger stellten sich fünf Aktive. Die vier Einsatzfahrzeuge legten im vergangenen Jahr rund 8700 Kilometer zurück. Der Prüfung für das Leistungsabzeichen "Wasser" von "Bronze" bis "Gold/Rot" stellten sich im vergangenen Oktober 24 Aktive. (mmj)

Faschingsball und Winterwanderung, das Aufstellen des Maibaums oder eingebunden in das Ferienprogramm der Stadt - nicht nur zu diesen Anlässen waren die Mitglieder die Feuerwehr als Organisatoren oder Teilnehmer gefragt. Vielmehr hatten sie, wie Vorsitzender Xaver Bayer bei der Generalversammlung im Gasthof Haberl berichtete, das ganze Jahr über einen gefüllten Terminkalender.Unterwegs waren die Vereinsangehörigen bei verschiedensten Festlichkeiten, die sie unter anderem nach Guteneck, Nittenau oder Moosbach führten. Die Teilnahmen an der Aktion "Saubere Landschaft", am Florianstag in Dietersdorf standen ebenso im Programm wie am Feuerwehrcamp in Rybnik (Tschechien).Das Ereignis des Jahres 2017 war aber das 150-jährige Gründungsjubiläum. Nicht nur für die Wehr waren die fünf Festtage ein Erfolg. Das Engagement der Mitglieder und die vielseitige Unterstützung aus der Bevölkerung habe dieses Jubiläum zu einem Event werden lassen, das einen besonderen Platz in den Annalen der Vereinsgeschichte findet. Alle hätten, so der Vorsitzende und Festleiter, mitgearbeitet, damit sich die Wehr und die Stadt in einem festlichen Bild präsentieren konnte.Akribisch aufgelistet berichtete Kommandant Hubert Flöttl von Übungen und Einsätzen der Aktiven. Fast bei der Hälfte der 29 Einsätze war die Wehr zu technischen Hilfeleistungen alarmiert. Bemerkenswert war für Flöttl besonders der Drehleitereinsatz beim Dachstuhlbrand der Pfarrkirche in Moosbach. Die Alarmierungen gegenüber dem Vorjahr seien rückläufig, stellte der Kommandant fest. Er sieht es deshalb umso wichtiger, dass mit der Teilnahme an den Ausbildungsabenden der Kenntnisstand für die Handhabung im Ernstfall gesichert bleibt. Flöttl dankte allen in der Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit und den Helfern für ihre Unterstützung, besonders Bürgermeisterin Birgit Höcherl, dem Stadtrat, der Verwaltung und dem Bauhof.Tobias Süß informierte die Versammlungsteilnehmer über zehn Neuaufnahmen in die Jugendfeuerwehr. Neben den Übungen, so der Jugendwart, hatte der Nachwuchs ein Zeltlager, Spieleabende und eine Berlinfahrt im Programm. Erfolgreich war die Teilnahme an Leistungsprüfungen vom Wissenstest bis zum Jugendleistungswettbewerb.Ehrenkreisbrandrat Siegfried Hammerer hob in seinem Grußwort den Zusammenhalt aller bei der Vorbereitung des Gründungsjubiläums und während der Festtage hervor. "Wenn nicht jeder mitgezogen hätte, wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen", so das Ehrenmitglied der Feuerwehr. In seinem Dank für die breite Unterstützung schloss Hammerer auch die Betriebe ein, die aktive Feuerwehrleute bei Alarmierungen freistellen. Weiter gab Hammerer einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten des Seniorenstammtisches. Mit der Besichtigung von Betrieben, geselligen Beisammensein bis zu einem Vortragsabend mit Landrat Thomas Ebeling hatte dieser Kreis ein abwechslungsreiches Jahresprogramm.Für zweiten Bürgermeister Josef Irlbacher zeugten die Berichte von enormen Leistungen im vergangenen Jahr. Im Nachwuchsbereich sei die Wehr bestens aufgestellt. Beim Gründungsfest habe sich nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Stadt überaus positiv präsentiert, wofür Irlbacher allen für ihr Engagement dankte.Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner bezeichnete 2017 als ereignisreiches Jahr in der Geschichte der Wehr. "Der nächste Einsatz kommt bestimmt", so Weinfurtner; er bat, sich bei den Übungen und Ausbildungsmaßnahmen zu engagieren. Mathias Schmid und Michael Haberl wurden von der Nachwuchsgruppe in die Reihe der Aktiven übergeben.