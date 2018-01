Vermischtes Schönsee

Je kleiner der Ort, umso wichtiger das Miteinander. Die Mitglieder der Feuerwehr Schwand-Laub halten auch das gesellschaftliche Leben in beiden Dörfern mit aufrecht. Und mit einer Ölsperre kennen sie sich auch aus.

Erste mobile Ölsperre

Grundlagen ausloten

Vorsitzender Hans Pfistermeister und Schriftführerin Tamara Ebnet gaben bei der Generalversammlung im Aufenthaltsraum des Gerätehauses nicht nur für Mitglieder einen Rückblick auf das Vereinsjahr. Dritter Bürgermeister Josef Höcherl und Kreisbrandmeister Christian Weinfurtner konnten sich ebenfalls ein Bild davon machen, wie wertvoll diese Gruppe nicht nur als Hilfsorganisation ist.In vier Sitzungen unter Leitung ihres Vorsitzenden Hans Pfistermeister besprach das Vorstandsteam nicht nur Sachthemen. Mit der Anschaffung eines Stromaggregats wurde der Bestand an Gerätschaften erweitert. Wenn in den Dörfern Schwand und Laub ein Miteinander gefordert ist, laufen die Fäden ebenfalls meist bei dem Team zusammen, das auch bei der Wehr an der Spitze steht.Im vergangenen Jahr nahmen Vereinsangehörige an mehreren Veranstaltungen im Fasching teil und trafen sich zum gemeinsamen Schlachtschüsselessen. Abwechselnd wird in den beiden Nachbarorten ein Maibaum aufgestellt, 2017 war Schwand an der Reihe. Das Abbrennen des Johannisfeuers stand genauso im Programm wie die Teilnahme an Festlichkeiten in der Umgebung. Als selbstverständlich sahen die Mitglieder ihre Anwesenheit am Florianstag in Dietersdorf sowie beim Fronleichnamsfest und Volkstrauertag. Obligatorisch war das gemütliche Beisammensein am Kirchweihwochenende. Eine gut besuchte Christbaumversteigerung beendete das Vereinsleben im vergangenen Jahr.Von zehn Übungen berichtete Kommandant Gerhard Ebnet. Die Einweisung über die praktische Verwendung der ersten mobilen Ölsperre in der Oberpfalz fand nicht nur bei den Aktiven besondere Aufmerksamkeit. Für die Verkehrsregelung kamen Aktive beim Feuerwehrfest in Schönsee und beim Seefest zum Einsatz. Weiter informierte Ebnet darüber, dass die Jugendlichen bei der Wehr in Schönsee mit eingebunden sind. Über das öffentliche Abbrennen von Feuern sollte er rechtzeitig informiert werden.In nächster Zeit, so der Kommandant, ist ein Erste-Hilfe-Kurs geplant. Übungen werden bei der Mitteleuropäischen Rohölleitung (MERO) und in einem Waldgebiet, vorrangig wegen Möglichkeit zur Wasserförderung, stattfinden. Laut Ebnet werden sich Mitglieder in diesem Jahr der Prüfung "Leistungsabzeichen Wasser" stellen. Aus dem Nachwuchsbereich tritt Verena Vogl in die aktive Wehr über.Bezüglich SMS-Alarmierung sieht der Kommandant lediglich die Anbringung eines Steuergerätes an die Sirene als Notwendigkeit. Im Ernstfall genügt nach seiner Meinung für die Aktiven der Hinweis einer Alarmierung ohne Ort- und Namensnennung. Wie der Kommandant dankte auch Vorsitzender Hans Pfistermeister allen, die die Wehr im vergangenen Jahr mit ihrem Engagement unterstützten.Bürgermeister-Stellvertreter Josef Höcherl, selbst jahrelang in der Führung der Gaisthaler Feuerwehr aktiv, sind die personellen Probleme kleinerer Wehren bekannt. Dennoch sieht er Schwand-Laub voll im Brandschutz der Stadt integriert. Die Stadt lasse allen Wehren bestmögliche Förderung zukommen.Für Kreisbrandmeister Weinfurtner ist die Feuerwehr in diesen Orten beispielgebend für die Gemeinschaft. Der Inhalt für SMS-Alarmierungen sei auf gesetzlicher Grundlage auszuloten. Wie in Schwand und Laub Gemeinschaftsaufgaben mit der Feuerwehr laufen, bewies zum Versammlungsende der Hinweis eines Teilnehmers: In Laub seien Arbeiten in der Kapelle zu verrichten, meldete er. "Die Feuerwehr ist dabei", so die Antwort.