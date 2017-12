Vermischtes Schönsee

Ein Stern leuchtet über dem Gelände, eine Krippe deutet auf Weihnachten hin. Zahlreiche Holzhütten und Kerzenschein verzaubern am Wochenende den Grenzwald am Eulenberg.

Besonderes Flair

Probe im Schnee

Mit Pendel-Bussen zum Adventsmarkt Zeiten für den Bustransfer nach Friedrichshäng; Samstag/Sonntag: 14.30 Uhr Abfahrt in Schönsee im Halbstundentakt (bis 18.30 Uhr) mit Haltestellen Rathaus, Festplatz und Dietersdorf (Kirche). In Stadlern (MMM-Parkplatz) Abfahrt ab 14.30 Uhr im Halbstundentakt (bis 18.30 Uhr). Fahrpreis pro Person zwei Euro inkl. Hin- und Rückfahrt. Rückfahrt zu den Parkplätzen/Haltestellen ab 14.45 Uhr. Ab 19 Uhr Rückfahrt im Halbstundentakt; letzte Rückfahrt 21.15 Uhr.



Für auswärtige Busgruppen ist die Zufahrt bis Ortseingang Friedrichshäng zum Ein-/Ausstieg möglich. Diese Omnibusse parken beim Unternehmen MMM in Stadlern.

Besinnliche Musik und vorweihnachtliche Lieder klingen durch die Baumreihen. Den Alltag hinter sich lassen, durch den verschneiten Forst spazieren, vorbei an hunderten von Kerzen und besonderen Holzfiguren, und den adventlichen Melodien verschiedener Gruppen lauschen - das alles bietet der Pascherverein mit "Advent im Wald" am kommenden Wochenende - Samstag/Sonntag, 9./10. Dezember, je 15 bis 21 Uhr - in Friedrichshäng.Einfache Holzhütten, das an diesen Tagen mit Leben erfüllte Bergweberhaus sowie offene Feuerstellen sorgen für eine Stimmung, die man nur um das Freilichtspielgelände am Eulenberg antrifft. Der Duft von Glühwein und Pascherwurst vermischt sich nahe der Landesgrenze mit dem Geruch von Jagertee, Bratäpfeln, Karpfenschoitn und gebackenen Waffeln.Anbieter aus der Region und aus dem benachbarten Westböhmen verkaufen allerhand Selbstgebasteltes an Schnitzereien, aus Filz oder Keramik. Mit Sicherheit finden die Besucher dort das ein oder andere Geschenk, das zum Weihnachtsfest passt. Das Begleitprogramm an diesem zweiten Adventwochenende stimmt mit Gesang und Musik auf die Weihnachtszeit ein.Damit "Advent im Wald" wieder für alle ein besonderes Erlebnis wird, haben die Pascher und viele Helfer vorgesorgt. Arbeiten im Haus und Gelände wurden erledigt, viele Frauen haben derzeit ihre heimische Küche zu einer Backstube für Kuchen und Plätzchen umfunktioniert. Die Herbergssuche, eine Besonderheit am Sonntag um 18 Uhr auf dem Gelände der Freilichtspiele, haben die Mitwirkenden in verschneiter Umgebung bei Minustemperaturen bereits geprobt.Das ProgrammSamstag, 9. Dezember: 15 Uhr Eröffnung Grenzlandblaskapelle Dietersdorf, 16 Uhr "Tanz der Wichtel", 16 Uhr Jagdhornbläser, 17.30 Uhr Stammtischmusikanten, 19 Uhr Jagdhornbläser. Sonntag, 10. Dezember: Eröffnung Gesang- und Orchesterverein Schönsee, 15.45 Uhr Kirchenchor Schönsee, 16.30 "Tanz der Wichtel", 17 Uhr Adventliche Lieder, 18 Uhr Herbergssuche, 19.30 Uhr Jagdhornbläser.