Handarbeit als Beschäftigungstherapie

Vermischtes Schönsee

29.11.2017

Nicht nur kleine Geschenke für den Gabentisch haben die Bewohner der Sozialtherapeutischen Einrichtung in den vergangenen Monaten gefertigt. Präsentiert werden sie beim Adventsmarkt.

Auch mit Bildern, Vogelhäuschen, Mosaiktischen und verschiedenen kunstvoll gestalteten Gegenständen beweisen sie handwerkliches Geschick und Kreativität. Die Rede ist von den Bewohnern der "STE Lindau". Da war es auch wieder wieder selbstverständlich, dass viele Besucher beim Adventsmarkt im "Haus Drechselberg" für Weihnachten oder als Zierde für Haus und Garten das Passende fanden.Nicht nur Heimleiterin Ingeburg Hirschleb und ihr Team freuten sich über den großen Zuspruch aus der Bevölkerung, sondern auch die 28 Bewohner des Hauses, deren Aufenthalt und Therapie häufig eine längere Dauer erfordert.Handwerkliche Arbeit, ergänzt Hirschleb, ist auch Beschäftigungstherapie, der Erlös aus dem Verkauf beim Adventmarkt komme den Bewohnern zugute. Mit der Gründung vor 18 Jahren wurde in der Bezeichnung der Einrichtung "STE-Lindau" zugleich der erste Standort, Lindau, in den Namen eingeführt. 2008 erfolgte die Umsiedlung in die Schönseer Böhmerwaldstraße, aktuell sind dort 27 Personen aus dem Schönseer Land im "Haus Drechselberg" beschäftigt.Zum Adventmarkt hatten Bewohner und Personal zudem Kaffee und Kuchen vorbereitet und waren für die interessierten Gäste, unter ihnen Bürgermeisterin Birgit Höcherl, gerne Gesprächspartner.