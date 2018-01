Vermischtes Schönsee

17.01.2018

32

17.01.2018

Ein warmer März, Frost im April und neben sonnigem Wetter auch sehr kalte Tage im Mai. Bei der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Dietersdorf-Schönseer Land spielt aber nicht nur das Wetter und die Honigernte eine Rolle. Nach 16 Jahren im Amt tritt der Vorsitzende nicht mehr an.

324 Bienenvölker

Geselligkeit pflegen

Neuwahlen 1. Vorsitzender Stefan Weinfurtner (Schönsee), Stellvertreter Josef Grosser (Dietersdorf), Schriftführer Simon Bayer (Stulln), Kassier Andreas Schwendner (Aschahof), Beisitzer sind Richard Forster (Schönsee), Florian Hauer (Tressenried), Andrea Scheuerer (Treffelstein). Kassenprüfer: Karl Bösl (Winklarn) und Sebastian Thanner (Niedermurach). (mmj)

"Die Völker entwickelten sich prächtig, wenn auch während der ersten Monate in 2017 dazu die Vorzeichen nicht allzu positiv erschienen", stellte Vorsitzender Richard Forster dar. Neben den Mitgliedern konnte er auch Vertreter des Imkervereins Pobežovice im Gasthof Waldblick begrüßen.Bei nur kurzer Flugzeit, bis zu einer Stunde am Tag, waren die Waben mit Blütenhonig gefüllt. Das gute Pollenangebot ließ große Schwarmtriebe beobachten, Ableger hätten sich gut entwickelt. Zufriedenstellend sah Forster die Waldtracht: Für den Waldhonig waren die Bienen von Juni bis Ende Juli unterwegs. Unterschiede seien aber von den Mitgliedern immer wieder aufgrund der klimatischen Lage bekannt. Der Standort der Bienenvölker, im Naabtal auf 350 Höhenmeter bis zur Landesgrenze auf über 700 Meter, habe nicht nur Einfluss auf die Entwicklung der Bestände, sondern je nach Sorte ebenfalls auf den Ertrag.Ein Begleiter im Bienenjahr bleibe die Varroamilbe. Nach ständiger und gleicher Behandlung der Völker gegen diesen Schädling mussten im Herbst viele Imker Zusammenbrüche im Bestand festzustellen. Die Erfolge mit neuen Gegenmitteln bleiben abzuwarten. Leider mache aber nicht nur die Milbe den Bienen zu schaffen, auch Viren würden den geschwächten Insekten zusetzen. Bekämpfungsmittel gegen Unkraut, nicht nur auf landwirtschaftlichen Flächen sondern ebenfalls immer mehr in heimischen Gärten, wirken sich ebenfalls zum Nachteil auf den Bienenbestand und andere Insekten aus. Ein waches Auge, so der Vorsitzende, sei ständig wegen Wachsverfälschung auf die Waben zu richten. Wie Richard Forster weiter informierte, halten 38 von 46 Vereinsangehörigen 324 Bienenvölker. An vier Lehrgängen nahmen 77 Mitglieder teil. Im "Kinderhaus" wurde das Leben der Bienen und die Honigherstellung vorgeführt.Umfassend gab der Vorsitzende einen Blick über die Entwicklung des Vereins. Er selbst sei seit 1998 in der Vorstandschaft tätig und stehe seit 16 Jahren als Vorsitzender an der Spitze. 17 Personen standen im Gründungsjahr 1994 im Mitgliederverzeichnis. Zwei Jahre später hatten die Imker ihren Lehrbienenstand, 1998 begann mit enormer Eigenleistung der Bau des eigenen Heimes. Ab 2011 biete der Verein "Imkern auf Probe". Die Möglichkeit in das Leben mit Bienen hinein zu schnuppern, habe für eine positive Entwicklung der Mitgliederzahlen beigetragen. Forster dankte allen für ihre Mitarbeit und wünschte sich den bisher gezeigten Zusammenhalt auch für die Zukunft.Für Bürgermeisterin Birgit Höcherl rücke die Arbeit der Imker die Bedeutung dieser Insekten immer mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung, wofür sie den Mitgliedern besonders dankte. Sie freue sich, dass bei den Bienenhaltern trotz ihres interessanten Hobbys die Geselligkeit im Lehrbienenheim nicht zu kurz komme. Nachdem sich in Forsters Worten für die Bürgermeisterin ein Wechsel im Amt des Vorsitzenden abzeichnete, dankte sie Richard Forster namens der Stadt für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit.Bei den Neuwahlen wurde Stefan Weinfurtner an die Spitze gewählt, er erhielt wie alle Mitglieder der Führungsriege einstimmig das Vertrauen der Anwesenden (siehe Infokasten).