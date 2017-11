Vermischtes Schönsee

29.11.2017

1972 Eintritt in die Rotkreuzgemeinschaft, ein Jahr später Gründungsmitglied beim Jugendrotkreuz, 1985 Führer der Sanitätskolonne Schönsee: Engagiert stellte Josef Kreuzer, der kürzlich seinen 60. Geburtstag feierte, bereits in jungen Jahren sein ehrenamtliches Engagement in den Sanitätsdienst. Mit Leidenschaft und Interesse an dieser Tätigkeit nahm Kreuzer erfolgreich an verschiedensten Bildungsmaßnahmen wie die Ausbildung vom Rettungsassistent bis zum organisatorischen Leiter Katastrophenschutz teil. Während der Zeit als Kolonnenführer sorgte er für den Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe und die Anschaffung des ersten Einsatzfahrzeugs. Kreuzers Engagement ist es zu verdanken, dass der Dienst "Helfer vor Ort" seit Juli 1996 für die Bevölkerung im Schönseer Land zu notwendigen Hilfsmaßnahmen einsatzbereit ist. Da war es selbstverständlich, dass dem engagierten Rot-Kreuz-Mann zum runden Geburtstag auch von Bürgermeisterin Birgit Höcherl, Angehörigen der Rotkreuzgemeinschaft Schönsee und vom Urgestein des THW in Oberviechtach, Hans Deyerl, die besten Glückwünsche überbracht wurden.