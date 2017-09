Vermischtes Schönsee

26.09.2017

Der FC Schönsee hängt in der Schwebe: Bei der außerordentlichen Generalversammlung zur Wahl einer neuen Führung fanden sich keine Kandidaten. Der Auflösung des Vereins jedoch erteilten die Mitglieder eine klare Absage.

24 von 30 gegen Auflösung

Markus Zwick, noch bis zum Vorjahr FC-Vorsitzender, eröffnete die Versammlung im Sportheim an der Böhmerwaldstraße. Unter den Mitgliedern waren auch Bürgermeisterin Birgit Höcherl, Ehrenvorsitzender Albert Hecker, der Weidinger Altbürgermeister Hans Wirnshofer sowie die Stadträte Andreas Hopfner, Reinhard Kreuzer, Hans Schieber und Christian Weinfurtner. Die Tagesordnungspunkte "Neuwahlen" und "Auflösung des FC" bestimmten die Diskussion und beherrschten auch die Appelle zur Fortführung des Vereins.Beim Aufruf von Wahlleiterin Birgit Höcherl um Wahlvorschläge für den ersten Vorsitzenden gab es zwar die ein oder andere Namensnennung, allerdings keine Bereitschaft für eine Kandidatur. Reinhard Kreuzer, Vorsitzender der SpVgg Schönseer Land 2012, erinnerte daran, dass der FC einer der beiden größten Teilhaber an der SpVgg sei und auch finanziell einen nicht unbedeutenden Beitrag für deren Ausgaben leiste. Eine Auflösung oder ein Ruhen des FC würde auch hier Probleme mit sich bringen. Für die SpVgg werde der Schönseer Sportplatz für die Nachwuchskicker ebenso gebraucht, wie Ansprechpartner aus den Reihen des FC.In der Versammlung wurde auch die Zukunft der Sportvereine im Schönseer Land angesprochen. Für die Fußballer in den Jugendklassen stehe dabei stehts das Bewusstsein von "Schönseer Land 2012" im Vordergrund. Nachdem sich niemand für eine Kandidatur bereit erklärte, kam es zur Abstimmung über die Auflösung des Vereins. Von den 30 stimmberechtigten Mitgliedern stimmten schließlich 24 gegen eine Auflösung.Wie geht es nun weiter? Nach Rückfrage bei Markus Zwick werde er das Ergebnis bzw. Protokoll dem zuständigen Registergericht beim Amtsgericht Amberg weiterleiten. Von dort werden weitere Schritte erwartet.Zum Abschluss der Versammlung dankte der ehemalige zweite Vorsitzende Hans Schieber namens der FC-Mitglieder Markus Zwick für dessen geleistete Arbeit während der letzten fünf Jahre im Amt des ersten Vorsitzenden. Bürgermeisterin Birgit Höcherl dankte für die konstruktive Diskussion und wünschte sich, dass eine gute Lösung für das Fortbestehen des FC Schönsee gefunden wird.